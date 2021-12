Especial de fin de año en Puerto Rico se hará de forma virtual por covid-19

Foto de archivo del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. EFE/ Thais Llorca

San Juan, 22 dic (EFE).- El esperado evento de fin de año "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest 2022", en el que por primera vez participa Puerto Rico, se hará de manera virtual ante el repunte de casos de covid-19 en la isla por la variante ómicron.

Así lo anunció este miércoles el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, después de que en esta jornada, así como en los últimos días, varias instituciones y organizaciones pidieran la cancelación del multitudinario evento.

"Tomando en cuenta toda la situación actual y actuando de manera prudente, he tomado la decisión de que el evento de fin de año en el Distrito de Convenciones se lleve a cabo de manera virtual para que todos en Puerto Rico y en el resto del mundo puedan disfrutarlo de manera segura", dijo Pierluisi.

El gobernador explicó en un comunicado de prensa que esta decisión no afectará la participación de los artistas ni la transmisión por televisión a más de 18 millones de espectadores a nivel nacional y mundial.

Daddy Yankee, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico, la Tribu de Abrante, Melina León, Plenéalo, Pirulo y la Tribu, Límite 21, Victoria Sanabria y un grupo de "disc jockeys" participarán, desde la isla, en la histórica edición del especial.

"Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" continuará transmitiéndose por la cadena ABC, mientras que el evento "De Puerto Rico Para el Mundo" se transmitirá por Telemundo Puerto Rico.

Esta medida, precedida por la cancelación de otras actividades multitudinarias en San Juan, se debe al aumento de la tasa de positividad al 16,49 %, cuando hasta hace unos diez días no llegaba al 3 %.

Según los datos del Departamento de Salud, este miércoles se reportaron 926 nuevos casos confirmados de la covid-19 con prueba molecular y 772 casos probables con prueba de antígenos.

Al momento, el 78 % de la población en Puerto Rico se ha vacunado contra la covid-19, pero el repunte de los casos ha llevado a muchas voces a pedir el fin de los eventos multitudinarios.

El Comité Clínico del Colegio de Administradores de Servicios urgió hoy al gobernador a que reconsiderara la celebración del evento de fin de año al asegurar que se triplicarían los casos de la covid-19 en la isla y aumentarían las hospitalizaciones.

También el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, José Rivera Madera, afirmó que "no hay ninguna necesidad de exponer a los ciudadanos a un riesgo mayor por un evento como ese que podría ocasionar consecuencias muy tristes para todo el país".