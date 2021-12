España.- El PP justifica su apoyo a la enmienda de lenguas minoritarias en el Senado

21-12-2021 El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ofrece declaraciones a medios de comunicación tras su salida de una Sesión de Control en el Senado, a 21 de diciembre de 2021, en Madrid (España). El Senado celebra su última sesión plenaria del año, en la que previsiblemente, se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado para 2022. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



Gamarra dice que el PP siempre apoyó lo que dice la enmienda y Maroto subraya que no supone apoyar que esas lenguas puedan ser cooficiales



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El PP ha justificado este miércoles su apoyo a la enmienda de lenguas de Compromis porque hace referencia al apoyo a la Carta Europea sobre Lenguas Minoritarias y Regionales que fue respaldada por todos los Gobiernos de España, "incluidos los de Aznar y Rajoy". Además, ha señalado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha "acomodado" al veto y "se sorprende" cuando "algunas cosas" se votan y "salen adelante".



Así se han pronunciado los portavoces del Grupo Popular en el Congreso y el Senado, Cuca Gamarra y Javier Maroto, después de que la Cámara Alta aprobase este martes, con los votos a favor de PNV, ERC, Junts, PP y Compromís incluir una enmienda del partido valenciano en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 sobre la promoción de las lenguas minoritarias.



Esa enmienda sobre lenguas minoritarias ha provocado que las cuentas públicas tengan que volver al Congreso para un nuevo Pleno que se ha fijado el día 28 y en el que se dará luz verde de forma definitiva a los Presupuestos.



GAMARRA: "EL PP HA APOYADO SIEMPRE EL CONCEPTO DE ESA ENMIENDA"



En declaraciones en los pasillos del Congreso, Gamarra ha afirmado que el PP "ha apoyado siempre el concepto de esa enmienda y, por tanto, lo va a seguir haciendo". Ante las críticas de algunos portavoces acusando al PP de torpedear la aprobación de los PGE, lo ha rechazado de plano asegurando que el PP lo que está haciendo es "ejercer su responsabilidad".



"Si considera que una enmienda tiene que apoyar, la apoya. Evidentemente cuando las enmiendas de otros grupos parlamentarios las han mantenido vivas, entiendo que lo que esperaban era la votación. Es la democracia y en la tramitación parlamentaria, las enmiendas están para ser votadas", ha manifestado.



Dicho esto, Gamarra ha señalado que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez "se ha acomodado en el veto". "Y como veta todo para que nada pueda ser votado, pues se sorprende que algunas cosas cuando se votan, salgan adelante", ha enfatizado.



MAROTO: APOYO A LAS LENGUAS DESDE EL ÁMBITO DE LA CULTURA



Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Javier Maroto, ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para explicar lo que, a su juicio, "realmente sucedió ayer en el Senado y las razones por las que el Presupuesto de Sánchez fue devuelto". "No le había pasado esto a un Gobierno en la historia de nuestra democracia", ha manifestado.



Según ha explicado, la enmienda que respaldó el PP en el Senado "hace referencia al apoyo a la Carta Europea sobre Lenguas Minoritarias y Regionales", que "data de 1992 y ha sido respaldada y apoyada por todos los Gobiernos de España, incluidos los de Aznar y Rajoy".



"El sentido de la enmienda hace referencia al apoyo desde el ámbito de la cultura, no de la educación o de la función pública, a estas lenguas minoritarias en la UE, como el corso en Córcega o el bable en Asturias", ha añadido.



Dicho esto, ha subrayado que el apoyo de esta Carta Europea a estas lenguas minoritarias "no supone en ningún caso apoyar que esas lenguas puedan ser cooficiales en los territorios donde son habladas". "Por ejemplo, la posición del PP es de respeto al bable pero es desfavorable a la cooficialidad", ha apostillado.



UNA ENMIENDA QUE NO SE VOTÓ EN COMISIÓN NI SE DEBATIÓ EN EL CONGRESO



Además, Maroto ha precisado que el apoyo de esta Carta Europea no vulnera ningún derecho civil en el uso de las lenguas. Al contrario, ha proseguido, la posición de la UE "siempre ha sido la de respetar la legalidad en el uso de las lenguas en cualquier ámbito que afecte a los derechos civiles de los ciudadanos europeos".



"Es la misma posición que mantiene el PP, sin ir más lejos en la defensa de los derechos civiles de los padres y alumnos de Cataluña que, como en Canet, ven estos derechos vulnerados", ha indicado el portavoz del PP en el Senado, que ha recordado que esa enmienda no se llegó a votar en comisión ni había sido debatida previamente en el Congreso porque el grupo proponente no la planteó allí.



Así, Maroto ha señalado que la enmienda se aprobó en el Senado porque los socios de Sánchez "no votaron con Sánchez el conjunto de enmiendas" y "si cada uno de ellos vota por libre puede suceder que una enmienda no prevista se acabe aprobando". Y ha concluido recordando que la posición del PP es de apoyo, dentro del respeto a las leyes, a las lenguas cooficiales de España. "Aunque el debate de esta enmienda no sea éste", ha resaltado.



Sin embargo, el jefe del Ejecutivo se refirió este martes a la enmienda en los PGE de las lenguas minoritarias asegurando que "si esto sirve para que el PP reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales, bienvenido sea".