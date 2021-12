El presidente mexicano recomienda reunirse en Navidad pese a variante ómicron

Fotografía cedida hoy por la presidencia de México del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa matutina, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 22 dic (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recomendó este miércoles que las personas se reúnan en las Navidades "con precauciones" pese al avance mundial de la variante ómicron, que ha llevado a distintos países a implementar medidas para limitar los encuentros entre familiares y amigos.

"Hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante, que lo hagamos con cuidado, pero que sí procuremos reunirnos con nuestros seres queridos, que es muy importante vernos, es algo bellísimo el encontrarnos", declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria en el Palacio Nacional.

A diferencia de otros países en el mundo, en especial miembros de la Unión Europea (UE) y algunas regiones de Estados Unidos y Brasil, México ha optado por no anunciar medidas de contención para evitar la propagación de la variante ómicron, que ya ha sido detectada en 23 casos, según las autoridades de la sanidad mexicana.

Durante su conferencia matutina, López Obrador se dijo "contento" de que la gente salga nuevamente a hacer las compras navideñas como en otros años, sin pronunciarse sobre posibles medidas para evitar la propagación del coronavirus.

"Me da mucho gusto que en estos días, desde el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, está la ciudad (llena), están las quejas por el tráfico, está el centro lleno, pues la gente está contenta", declaró.

México llega a las Navidades con más de 3,93 millones de infectados de covid-19 y casi 300.000 muertes reconocidas, la cuarta cifra más alta en el mundo, desde el inicio de la pandemia.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sugerido “cancelar o retrasar” las fiestas decembrinas ante el avance de ómicron y la prevalencia de la variante delta, pero el Gobierno de México ha descartado que la recomendación aplique para el país.

López Obrador destacó que en "su carta a Santa Claus" pide que "nadie esté triste, que estén felices todos".

"No hay odio, o si existe es mínimo, en muy pocas personas, el pueblo está contento, la gente está feliz. Antes se hablaba del malhumor social, la gente andaba enojada, pues (ahora) no. Y vaya que pasamos por una situación difícil, muy difícil con la pandemia, muy dolorosa", expresó.