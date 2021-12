El papa pide a Europa una "responsabilidad compartida" ante la migración

El papa Francisco en la audiencia general de los miércoles en el Aula Pablo VI, en el Vaticano. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Ciudad del Vaticano, 22 dic (EFE).- El papa Francisco instó hoy a Europa a actuar con una "responsabilidad compartida" de la que no se puede "eximir" ante el fenómeno migratorio y no dejar que sólo algunos países sufran la mayor parte de las consecuencias, durante los saludos al final de la audiencia general.

Al termine de la audiencia celebrada en el aula Pablo VI, Francisco realizó este llamamiento a Europa y también pidió que los países dejen que las instituciones religiosas se puedan hacerse cargo de los migrantes.

"Durante mi viaje a Chipre he podido tocar con la mano la humanidad herida de los refugiados y los migrantes y he constado que algunos países europeos están sufriendo la mayor parte de las consecuencias del fenómeno migratorio en el área del Mediterráneo mientras en realidad esto requiere una responsabilidad compartida de todos de la que ningún país se puede eximir. Es un problema de humanidad", aseveró.

Recordó que "gracias a la apertura de las autoridades italianas", pudo traer a Roma un grupo de migrantes que se encontraban refugiados en el país. En los pasados días llegó un primer grupo de 12 personas y está previsto que sean medio centenar en las próximas semanas.

"Nos haremos cargo como Iglesia en los próximos días. Es un pequeña señal que espero que sirva de estimulo para los otros países europeos para que puedan permitir a las realidades eclesiales locales se hagan cargo de otros hermanos y hermanas que necesitan urgentemente ser recolocados, acompañados, ayudados e integrados", añadió Francisco.

Explicó que hay muchas Iglesias locales y organizaciones religiosas y católicas que están preparados para ayudar a recolocar a migrantes. "Sirve solo abrir una puerta. Abrir la puerta del corazón. Que no falte esto esta Navidad", añadió.

El papa se refería a iniciativas como la puesta en marcha por la Comunidad de San Egidio o la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) junto a las Iglesias católica y evangélica que permite con acuerdos con los gobiernos organizar pasillos humanitarios para traer a Italia o Francia a migrantes que se encuentran en campos de refugiados con total seguridad y legalidad.