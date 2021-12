El Inter cierra 2021 en fuga; el Milan se repone, el Nápoles se hunde

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 22 dic (EFE).- El Inter de Milán, vigente campeón, encadenó este miércoles su séptima victoria consecutiva, gracias al 1-0 al Torino en San Siro, y cerró 2021 en fuga, con cuatro puntos de ventaja sobre un Milan que venció 4-2 al Empoli y siete sobre un Nápoles que se hundió en casa ante el modesto Spezia (0-1).

La Serie A despidió 2021 con una jornada en la que el Inter y el Milan aceleraron, mientras que el Nápoles y el Atalanta tuvieron unos inesperados frenazos frente a Spezia y Génova, respectivamente. Unos resultados que permitieron al Juventus, que ganó 2-0 al Cagliari, recortar distancias con los puestos de Liga de Campeones, que le quedan a cuatro puntos.

No falló el Inter en San Siro, aunque con más apuros de lo previsto. Los hombres de Simone Inzaghi doblegaron al Torino en San Siro gracias a un solitario gol del holandés Denzel Dumfries a la media hora de partido.

Ya son siete victorias consecutivas para un equipo que encontró su ritmo y que va acelerando hacia su segundo título liguero consecutivo, tras el de 2021, conquistado por Antonio Conte.

EL MILÁN SE REPONE ANTE EL EMPOLI

Pero su principal rival, tras la primera vuelta, es un Milan que se repuso tras el revés del pasado domingo ante el Nápoles con un 4-2 en el campo del Empoli.

Un doblete del marfileño Frank Kesse, Alessandro Florenzi y el francés Theo Hernández lanzaron al equipo de Pioli en el campo de un Empoli que en esta campaña ya había sido capaz de doblegar al Juventus y al Nápoles a domicilio.

TROPIEZO DEL NÁPOLES

Fue el Nápoles en protagonizar el gran tropiezo del día. Tras la gran actuación de San Siro ante el Milan, cuando ganó 1-0, perdió en casa ante el modesto Spezia del ítalo-brasileño Thiago Motta.

El equipo napolitano de Luciano Spalletti desperdició una enorme cantidad de ocasiones y se quedó tercero en la tabla, a siete puntos del Milan, segundo, y con solo un punto de margen sobre el Atalanta, cuarto.

EL GÉNOVA FRENA AL ATALANTA Y LO APROVECHA EL JUVENTUS

El equipo de Bérgamo acabó su 2021 frenando y, tras perder 1-4 ante el Roma, no pasó del 0-0 en el campo del Génova, en un partido en el que perdió por lesión al colombiano Duván Zapata.

Aprovechó esos tropiezos el Juventus, que venció, aunque con apuros, por 2-0 al Cagliari, con goles de Moise Kean y Federico Bernardeschi.

Todavía muy lejos de su mejor versión, el cuadro turinés, rival del Villarreal en la Liga de Campeones, se colocó a cuatro puntos de los puestos de Liga de Campeones.

EL ROMA SIGUE SIN CONTINUIDAD; IMPORTANTE VICTORIA DEL LAZIO

No aprovechó esos tropiezos el Roma del portugués José Mourinho, que no pasó del 1-1 en casa ante el Sampdoria. Sigue sin tener continuidad el cuadro capitalino, que alterna grandes actuaciones a otras mucho más deslucidas.

Este miércoles, se adelantó gracias al uzbeko Eldor Shomurodov, pero recibió la igualada a diez minutos del final, obra de Manolo Gabbiadini.

Triunfo importante para el Lazio de Maurizio Sarri, que se impuso por 3-1 en el campo del recién ascendido Venecia con goles españoles firmados por Pedro Rodríguez y Luis Alberto.

