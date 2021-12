El Gobierno español defiende la "continuidad" de sus relaciones con Turquía

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ayer en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 22 dic (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este miércoles las actuales relaciones entre España y Turquía, que definió como de "continuidad", y negó que "se haya acercado más" a ese país.

Albares respondió así en el Congreso de los Diputados a preguntas de la formación independentista catalana ERC por la cumbre bilateral celebrada a mediados de noviembre en Ankara, considerada por ese partido un "claro respaldo" del Ejecutivo español al turco.

ERC critica que en dicho encuentro se sellara una nueva "asociación integral" entre ambos países por intereses económicos y no se pidieran explicaciones sobre la situación de los derechos humanos en Turquía.

Albares aseguró que el Gobierno español "no se ha acercado más a Turquía, sino que ha continuado las relaciones" con un país mediterráneo, con el que coinciden en muchos foros y organismos internacionales y en el que hay ya presentes más de 600 empresas españolas.

También afirmó que "claramente, no es cierto" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez calle ante las violaciones del Gobierno turco, pero que España considera que "puede ser la voz que atraiga a Turquía al respeto de los derechos humanos, puede ser el puente entre Turquía y la UE".

Sánchez encabezó la representación española en Ankara, integrada por seis ministros, en la VII Cumbre bilateral España-Turquía del pasado 17 de noviembre, y selló con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, una nueva "asociación integral" entre los dos países pese a reconocer las diferencias "legítimas" en sus puntos de vista sobre algunas cuestiones.

Como resultado de la reunión, se firmaron cinco acuerdos en materia de energías renovables, agua, deporte, ciencia y colaboración en la lucha contra los desastres naturales.