El Gobierno de Nicaragua advierte sobre ómicron y nueva ola de coronavirus

La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo. Foto de archivo. EFE/Jorge Torres.

Managua, 22 dic (EFE).- El Gobierno de Nicaragua advirtió este miércoles de la variante ómicron, cuya presencia en el país no está confirmada por las autoridades, y de una nueva ola de coronavirus, que podría afectar principalmente a los niños.

“Es importante que las familias vean en los medios internacionales cómo los niños están siendo afectados por esta nueva variante ómicron, la misma pandemia, nuevas variantes”, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

Hasta el martes las autoridades nicaragüenses habían reportado 216 muertes a causa de la covid-19, así como 17.462 casos confirmados, pero no han especificado las edades de las víctimas.

Hasta ahora Nicaragua no ha reconocido la presencia de variantes del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la covid-19, sin embargo, en noviembre pasado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó la presencia de las cuatro variantes de preocupación, alfa, beta, delta y gamma.

Murillo también habló sobre “nuevas olas” de coronavirus, aunque hasta ahora el gobierno de su esposo, Daniel Ortega, no ha reconocido ningún pico en territorio nicaragüense.

“La misma pandemia, nuevas variantes, nuevas olas, y según parece, y según dicen los científicos, así vamos a estar, por lo tanto hay que protegerse”, señaló la primera dama.

De acuerdo con la red de médicos independientes Observatorio Ciudadano Covid-19, la pandemia ha dejado 5.964 las muertes por neumonía y otros síntomas relacionados, además de 31.269 los casos sospechosos, datos que el Gobierno no reconoce.

El Gobierno de Nicaragua sostiene que ya ha vacunado a más del 75 % de la población mayor de dos años. No obstante, la OPS estima que el porcentaje está entre el 35,7 % y el 38,6 %, entre los más bajos de América.

Murillo anunció que en los próximos días Nicaragua recibirá una donación de medio millón de dosis AstraZeneca de Japón, y 800.000 de China, sin especificar la fórmula.

Las autoridades nicaragüenses han recibido críticas porque no se adhieren a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación de la pandemia, y por promover aglomeraciones.