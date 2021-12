EEUU.- Joe Biden todavía ve posible aprobar con Manchin la reforma de gasto social de la Casa Blanca

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, todavía ve posible un acuerdo con el senador demócrata Joe Manchin para que el Congreso apruebe su plan económico sobre gasto social de 1,9 billones de dólares (1,6 billones de euros) tras la llamada que se produjo entre ambos este fin de semana.



"Sigo pensando que existe la posibilidad de lograr que 'Build Back Better' se haga mejor. Todo en ese proyecto de ley va a reducir los precios y costes para la gente de clase media y trabajadora. El senador Manchin y yo vamos a hacer algo", ha dicho Biden a varios periodistas en la Casa Blanca, tal y como recoge Bloomberg.



Biden, además, ha recalcado que "quiere hacer bien las cosas": "Algunas personas piensan que tal vez no soy irlandés porque no guardo rencor", ha recalcado el mandatario estadounidense refiriéndose a unas declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, recogidas en rueda de prensa este lunes en la que los periodistas le preguntaron si desconfiaba del senador.



Sobre esta pérdida de confianza entre ambos, Psaki aseguró que el presidente le ve como "un amigo de toda la vida": "Nuestro enfoque es seguir adelante y lograrlo. (Biden) ha trabajado con el senador Manchin durante décadas. Comparten valores fundamentales, son amigos desde hace mucho tiempo y eso no ha cambiado".



Este martes trascendió una llamada entre el presidente y el senador, realizada el pasado fin de semana, en la que se habló de la posible reactivación de la medida tras declarar el senador demócrata en la cadena conservadora Fox News que no iba a apoyarla, una decisión que hace peligrar la medida debido a la división 50-50 en el Senado y la probabilidad de que los demócratas no consigan republicanos que respalden el proyecto de ley.



Además, Manchin había propuesto en privado su propia versión del plan a Biden cinco días antes de esta llamada, con medidas de ingresos revisadas y diez años de financiamiento nacional para el crédito tributario por hijos, pero sin una extensión del mismo, lo que era una prioridad para el presidente Biden, según una fuente citada por Bloomberg.



Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este lunes en rueda de prensa, al respecto del crédito tributario por hijos, que el mandatario busca extenderlo y que "es algo de lo que ha hablado", ya que "es una contribución significativa para reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil".



El mes pasado, la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, aprobó la llamada Ley para una Mejor Reconstrucción (Build Back Better Act) con 220 votos a favor por 213 en contra, sin el respaldo de representante alguno entre la oposición del Partido Republicano. La legislación pretende ampliar la red de seguridad social y proporcionar cientos de miles de millones para luchar contra el cambio climático.