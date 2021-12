Dos congresistas latinos en EEUU renuncian a buscar la reelección en 2022

Dos destacados congresistas demócratas estadounidenses de origen latino, Albio Sires y Lucille Roybal-Allard, anunciaron que no se presentarán a la reelección en las elecciones legislativas de noviembre de 2022.

Sires, de 70 años, es miembro de la Cámara de Representantes desde 2006 por los distritos 13 y 8 de Nueva Jersey, en tanto Roybal-Allard, de 80, representa al distrito 40 de California desde 1992, cuando se convirtió en la primera mujer mexicoestadounidense elegida al Congreso.

Ambos se retirarán al terminar su período al final de 2022.

"Si bien mi tiempo en el Congreso llegará a su fin, mi compromiso con el servicio sigue siendo tan fuerte como siempre", señaló el martes Sires, quien nació en la ciudad cubana de Bejucal y llegó con su familia a Estados Unidos en 1962.

"Me preocupo profundamente por el país, el estado y la ciudad donde me acogieron a mí y a mi familia cuando huimos de Cuba y estoy agradecido de que hayan depositado su fe en mí para defenderles en el Congreso", agregó en alusión a West New York, la ciudad de Nueva Jersey de la que fue alcalde.

Miembro de varios comités de la Cámara baja, entre ellos el de Asuntos Exteriores, donde preside el subcomité para las Américas, Sires defendió el vasto plan de reformas sociales y ambientales del presidente Joe Biden "Build Back Better" (Reconstruir Mejor), que podría fracasar por falta de apoyo de un senador demócrata.

Roybal-Allard, referencia para muchas políticas latinas, tampoco buscará renovar su mandato.

"Después de treinta años en la Cámara de Representantes, ha llegado el momento de pasar más tiempo con mi familia. Por tanto, he decidido no aspirar a la reelección", escribió el lunes en Twitter.

La legisladora fue una de las coautoras en 2001 del futuro proyecto de "Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros" (DREAM Act en inglés), que buscaba que los inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos pudieran obtener la residencia permanente y un camino a la ciudadanía.

En 2019 presentó la versión más reciente de esta propuesta, el "American Dream and Promise Act", que al igual que las anteriores no fue aprobada por el Congreso por reparos republicanos.

Además, fue la primera latina en ser "cardenal" del Congreso, como se conoce a los legisladores que presiden uno de los doce subcomités del Comité de Asignaciones, llamados así porque controlan los gastos federales.

Roybal-Allard también hizo historia como la primera mujer en presidir el Caucus Hispano del Congreso.

En todo el Congreso estadounidense hay más de 40 políticos de origen latino, según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados (NALEO).

