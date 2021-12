22-12-2021 Cultura.- Aaron Sorkin dirige Being the Ricardos: "Javier Bardem es carismático y muy divertido". Aaron Sorkin dirige 'Being the Ricardos', biopic centrado en la figura de la famosa cómica estadounidense Lucille Ball y su esposo, el actor y músico cubano Desi Arnaz. La película, protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem, ya está disponible en Amazon Prime Video. CULTURA



Aaron Sorkin dirige 'Being the Ricardos', biopic centrado en la figura de la famosa cómica estadounidense Lucille Ball y su esposo, el actor y músico cubano Desi Arnaz. La película, protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem, ya está disponible en Amazon Prime Video.



El escritor y director reconoce que hacer la película fue bastante complicado. "No fue nada fácil. Disfruté todo el proceso, pero el mayor reto fue escribir el guión", manifestó Aaron Sorkin durante una entrevista concedida a CulturaOcio.



Sorkin ha contado con dos pesos pesados para protagonizar la cinta, los oscarizados actores Nicole Kidman y Javier Bardem, quienes interpretan a Lucille Ball y Desi Arnaz respectivamente. "Trabajar con Javier Bardem fue lo máximo. Se parece mucho a Desi... es sociable, carismático y muy divertido. Hace un papel fantástico", dijo Aaron acerca del actor español.



En cuanto a Nicole Kidman, el realizador asegura que la actriz aporta mucho al personaje de Lucille Ball. "Para el papel de Lucille Ball necesitaba una actriz de primera clase, con un gran sentido del humor y facilidad con el lenguaje. Nicole aporta todo eso. Su interpretación es sensacional", señaló.



UNA COMPLEJA RELACIÓN



Being the Ricardos está ambientada en los años 50, una época donde tuvo lugar el nacimiento de una de las clásicas series de televisión más famosas de todos los tiempos: I love Lucy. La película relata una semana concreta de la producción del programa I Love Lucy, al tiempo que muestra a los personajes de Lucille Ball y Desi Arnaz en uno de sus momentos más tensos y críticos. La pareja se enfrenta a una crisis que podría terminar con sus carreras y también con su matrimonio.



Una relación "complicada, muy interesante y con muchas desavenencias". Así describe Aaron Sorkin la compleja relación romántica y profesional de la pareja formada por Lucille Ball y Desi Arnaz.



Being the Ricardos es la tercera película que Sorkin escribe y dirige, aunque el cineasta no descarta colaborar con otros directores en el futuro. "He dirigido los últimos tres filmes que he escrito. He disfrutado mucho y espero seguir haciéndolo, pero también me gustaría con otros grandes directores", concluyó.Los actores J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Jake Lacy y Alia Shawka completan el reparto de la película.