Colombia conversa con EE.UU. para recibir venezolanos deportados

Migrantes venezolanos cruzan en botes hacia Colombia. Foto de archivo. EFE/ Jebrail Mosquera Contreras

Bogotá, 22 dic (EFE).- El Gobierno colombiano aseguró este miércoles que conversa con el de Estados Unidos para recibir venezolanos deportados, aunque desmintió que ya hayan llegado a un acuerdo para traer a 6.000 de ellos.

La Cancillería aseguró en un comunicado que "no es cierto que 6.000 venezolanos vayan a regresar a Colombia deportados de Estados Unidos".

No obstante aclaró que los dos gobiernos estudian "la posibilidad, de manera coordinada, priorizando la seguridad y los protocolos de salud, a aceptar la deportación desde Estados Unidos de aquellos venezolanos regularizados o que se encuentran registrados en Colombia en el Estatuto de Protección Temporal y que fueron retenidos queriendo cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos".

El Estatuto de Protección Temporal permite a los venezolanos que han llegado al país regularizar su situación en Colombia por un periodo de diez años.

La información de la Cancillería puntualizó que "hasta ahora, no se ha acordado ni fecha ni el número de venezolanos dado que las conversaciones con Estados Unidos están en su etapa preliminar".

A propósito de migrantes venezolanos, alcaldes de 12 ciudades colombianas, entre ellos los de Bogotá, Cúcuta y Pasto, firmaron hace pocos días un manifiesto en el que rechazan la xenofobia y se comprometieron a apoyarlos para integrarlos a la economía del país.

Según Migración Colombia, en el país hay cerca de dos millones de migrantes venezolanos que están principalmente en Bogotá (393.716), Medellín (148.714), Cúcuta (98.680), Barranquilla (93.321), Cali (84.160), Cartagena (50.026), Santa Marta (45.245) y Bucaramanga (41.460).