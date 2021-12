Ciencia.-Los vikingos torturaban con el 'águila de sangre' con toda su crueldad

22-12-2021 Representación del ritual del águila de sangre POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE KEELE



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El ritual del águila de sangre, destacado como un ejemplo de brutalidad y crueldad vikinga, pudo ejecutarse con toda la crueldad descrita en los relatos llegados hasta nuestros días.



Durante décadas, los historiadores han debatido si este ritual de tortura vikingo infame y violento llegó a producirse realmente, o si fue una historia mal entendida o idealizada transmitida a través de la poesía a lo largo de los siglos, y en la actualidad a través de series como 'Vikings' o el videojuego 'Assassin's Creed: Valhalla'.



Se dice que el ritual consistía en separar las costillas de una víctima de su columna vertebral para simbolizar las alas de un águila y colgar sus pulmones a través de las heridas mientras la víctima sigue con vida, pero los estudiosos han debatido la autenticidad de esta historia salvaje durante décadas.



Ahora, un equipo de investigadores, incluidos expertos en anatomía de la Universidad de Keele, ha publicado una nueva investigación en la revista Speculum, que investigó si era posible que el ritual se llevara a cabo como se describe.



Trabajando con el historiador vikingo Dr. Luke John Murphy de la Universidad de Islandia, el coautor principal Dr. Monte Gates, la Dra. Heidi Fuller y el profesor Peter Willan realizaron simulaciones utilizando software de anatomía moderno de última generación combinado con reevaluación de historias y relatos históricos de cómo se llevó a cabo el ritual, y un nuevo análisis de cómo la sociedad nórdica de la Alta Edad Media utilizó el comportamiento violento.



Su análisis encontró que el águila de sangre muy bien podría haberse llevado a cabo como se describe en las historias de principios de la Edad Media. Si bien el equipo no puede decir definitivamente si es probable que se haya realizado el ritual, su análisis revela que es anatómicamente posible, aunque probablemente habría resultado en la muerte de la víctima al principio del proceso. Su reanálisis del contexto cultural en el que habría tenido lugar el ritual demostró que, aunque es extremo, el águila de sangre no parece contravenir las costumbres sociales en torno a la violencia ritual.



Sus hallazgos proporcionan una contribución importante al estudio de la sociedad medieval temprana, ya que también argumentan que cualquier ritual de este tipo habría tenido un papel importante en la cultura vikinga, particularmente para asegurar el estatus social del comisionado del ritual después de una "mala muerte" previa de un pariente masculino a manos de la víctima del ritual.



El coautor principal, el Dr. Luke John Murphy de la Universidad de Islandia, dijo en un comunicado: "Trabajar con los anatomistas en este proyecto ha sido fascinante. Han proporcionado una perspectiva totalmente nueva sobre algunas preguntas muy antiguas, y nos permiten abordar el águila de sangre en una nueva forma, que ha producido todo tipo de resultados emocionantes".



El Dr. Monte Gates, coautor principal de la Universidad de Keele, agregó: "La ética interdisciplinaria del trabajo nos permitió no solo mirar al águila de sangre desde la perspectiva de un anatomista de '¿cómo?" sino también la perspectiva sociocultural de '¿por qué?' "