Bildu pide al Gobierno no ceder ante la patronal en la reforma laboral y Sánchez aboga por un acuerdo que dure

21-12-2021 La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en una rueda de prensa anterior a una Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 21 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ceder ante la patronal en la negociación sobre la reforma laboral que está negociando el Ejecutivo y que según ha repetido en varias ocasiones debe aprobarse antes de que finalice el año.



Así, ha señalado que no es momento de ceder ante la patronal sino de apostar por los trabajadores y sus derechos y le ha pedido al presidente que piensen para quién quieren gobernar y en las "consecuencias" de con cumplir sus compromisos.



En esta misma línea ha indicado que parece que el Gobierno no va a cumplir el acuerdo de investidura que firmó con EH Bildu respecto a dos puntos: la "derogación" de la reforma laboral y la aprobación de una nueva ley que sustituya a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Mordaza". "No hay que parecer diferente a la derecha, hay que ser diferente a la derecha", ha lanzado Aizpurua.



Sánchez ha asegurado que sí van a cumplir el acuerdo que firmaron a finales de 2019 y que sin haberse cumplido todavía el ecuador de la legislatura y con una emergencia sanitaria sin precedentes por el medio, el Ejecutivo ha cumplido ya "el 50%" del acuerdo de investidura