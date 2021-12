Biden asegura que EEUU está preparado y pide evitar alarmarse por ómicron

Actualiza con citas de Biden, avance de ómicron en Israel, España, México, Colombia y Argentina ///Washington, 21 Dic 2021 (AFP) - Estados Unidos se niega a "entrar en pánico" frente al avance de la variante ómicron de covid-19, aseguró el martes el presidente Joe Biden al señalar que la principal potencia mundial está "lista" para hacer frente a la nueva la ola de casos.Ya dominante en Estados Unidos, la nueva variante se extiende rápidamente por todo el mundo, provocando récords de casos, como en España, que registró 49.823 contagios en 24 horas. "Todos deberíamos estar preocupados por ómicron" pero "no alarmardos", dijo en un discurso televisado desde la Casa Blanca. "Esto no es marzo de 2020. Estamos listos", agregó.Biden citó "tres grandes diferencias" con el inicio de la pandemia, comenzando por la existencia de las vacunas, también la abundancia de equipos de protección individual para el personal de salud que debe lidiar con el flujo de personas sin vacunar en los hospitales, así como el saber acumulado sobre el virus.Advirtió sin embargo a quienes no están completamente vacunados que tienen "buenos motivos para estar preocupados" y que es su "deber patriótico" inmunizarse.El presidente demócrata pidió a mantener abiertas las escuelas y prometió que Estados Unidos no revivirá la primavera boreal de 2020. Biden también anunció que distribuirá millones de pruebas gratuitas de covid en el país ante el avance de ómicron, que ha obligado a varios gobiernos de todo el mundo a reimponer restricciones de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. - "Celebrar tarde" - La estrategia de Joe Biden contrasta con decisiones más duras que se toman especialmente en Europa.En respuesta al brote, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, anunció el martes que todos los israelíes mayores de 60 años y el personal médico tendrían derecho a una cuarta dosis de la vacuna anticovid, tras consultar con un grupo de expertos. París ya canceló sus celebraciones, mientras Alemania limitó el martes a 10 personas las reuniones y fiestas de Nochevieja y prohibió el público en los grandes eventos deportivos a partir del 28 de diciembre."No es el momento de celebrar fiestas y veladas amistosas con mucha gente", dijo el canciller Olaf Scholz tras hablar con los líderes regionales del país. La región española de Cataluña también evalúa imponer restricciones, mientras Marruecos anunció una prohibición total de las celebraciones de Año Nuevo.Holanda ya impuso un confinamiento navideño, y funcionarios europeos advirtieron que ómicron podría ser la variante dominante en Europa para mediados de enero.En tanto, Finlandia anunció la obligación de los bares a cerrar a las 21H00 horas en Nochebuena como parte de las nuevas restricciones ante el aumento de contagios.En Latinoamérica, Colombia detectó el lunes los tres primeros casos de ómicron y México elevó este martes a 23 los contagios con esa cepa.En Ecuador el gobierno descartó un confinamiento durante las fiestas de diciembre y Argentina estableció, solo a partir del 1 de enero, un pase sanitario para mayores de 13 años que acredite el esquema completo de vacunación para actividades en lugares cerrados o eventos masivos en espacios abiertos.El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el lunes a los países del mundo redoblar los esfuerzos para acabar con la pandemia y urgió a que se cancelen los eventos de fin de año.Mejor "celebrar tarde que celebrar ahora y lamentarse después", indicó. - Carrera científica - Los científicos se apresuran para saber más sobre la variante ómicron, detectada por primera vez el mes pasado en Sudáfrica y que ha infectado a personas con la pauta de vacunación completa en todo el mundo.La jefa de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo que es muy pronto para saber si es necesaria una vacuna específica para combatir esta variante, pues falta información."Aún no hay respuesta sobre si necesitaremos una vacuna adaptada con una composición diferente para enfrentar esta (ómicron) o cualquier otra variante", dijo Emer Cooke.Los comentarios se produjeron tras la homologación este martes por parte de la OMS de la vacuna del laboratorio estadounidnese Novavax.La vacuna fue autorizada por la Unión Europea el lunes, la quinta aceptada en el bloque tras las de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.Los funcionarios esperan que la vacuna Novavax, que utiliza una tecnología más convencional, ayude a persuadir a quienes tienen dudas sobre la vacunación.La pandemia ya provocó la muerte de al menos 5,3 millones de personas en todo el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la enfermedad a finales de diciembre de 2019, según el balance de este martes de la AFP, en base a datos oficiales.burs-jv/yad/lda/dga/ag/yow -------------------------------------------------------------