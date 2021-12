Aplazada en España la vista de extradición a Perú de un exjuez al tener covid

El exjuez César José Hinostroza en una imagen de archivo. EFE/J.J. Guillén

Madrid, 22 dic (EFE).- La Audiencia Nacional de España aplazó al próximo 12 de enero la vista de extradición del exjuez de la Corte Suprema de Perú César Hinostroza, reclamado por su país por sobornar presuntamente a una funcionaria para huir cuando estaba siendo investigado por corrupción, al estar contagiado de la covid-19.

El tribunal accedió a la petición formulada este miércoles al comienzo de la vista por César Hinostroza, al alegar que está enfermo por coronavirus, por lo que comparecía por videoconferencia en lugar de ir a la sede judicial, porque está confinado en su domicilio.

Tras expresar su rechazo a ser entregado a Perú, Hinostroza aseguró que se encontraba disminuido para hablar correctamente, sin ánimo suficiente ni condiciones de concentrarse, al estar medicado.

Tanto el fiscal como la abogada del Estado de Perú se opusieron al aplazamiento, ya que en este tipo de procedimientos la intervención del reclamado es mínima, pues el peso de sus alegaciones recae en su letrado y en cualquier caso demostró con sus palabras que estaba en condiciones de comparecer.

El abogado de Hinostroza alegó que tampoco él se encontraba en las mejores condiciones, pues tras haber estado en contacto con un positivo por coronavirus estaba acatarrado y medicado, por lo que intervino más alejado de los estrados de la sala.

Finalmente, el presidente de la sala, Francisco Vieira, comunicó que aunque el tribunal cree que Hinostroza podría comparecer, decidió aplazarla.

Sobre Hinostroza pesa ya una primera entrega a Perú, acordada por la Audiencia Nacional y por el Gobierno español, por el caso conocido como "Los cuellos blancos del Puerto", donde se le imputa haber liderado una red de favores en la que habrían participado políticos y empresarios y de favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la Justicia.

En la nueva petición de extradición cursada por Perú Hinostroza está reclamado por haber entregado presuntamente 10.000 dólares a una funcionaria encargada del control de migraciones de la localidad peruana de Tombes para impedir supuestamente que se activase la alarma de prohibición de salida del país que pesaba sobre él, cuando estaba investigado por el citado caso, y poder huir de Perú.

Unos hechos que podrían constituir un delito de cohecho penado de dos a cuatro años de cárcel, según indica la Fiscalía en el escrito que apoya la entrega.

El pasado abril la sala acordó suspender la vista hasta que se resolviese su demanda de asilo y entonces Hinostroza advirtió que existía una persecución política contra él y sufrió amenazas de muerte.

En su petición de asilo se declaraba víctima de una "trama" encabezada por el expresidente de Perú Martín Vizcarra, que tendría como objetivo imputarle delitos inexistentes por su presunta afinidad con el partido Fuerza Popular de Keiko Fijimori.

En la vista de este miércoles el abogado de Hinostroza alegó también para aplazarla que está pendiente de que el Tribunal Supremo de España resuelva su recurso contra la denegación de asilo.

La sala entendió que el recurso no paraliza el procedimiento para determinar si debe ser extraditado o no, sin perjuicio de que luego la entrega se materialice o no en función de la resolución del Supremo.