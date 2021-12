AMP.-Madagascar.- El Secretario de Estado de Gendarmería sobrevive a un accidente de helicóptero tras 12 horas nadando

El siniestro tuvo lugar cuando se desplazaba al lugar de un hundimiento que ha dejado más de 30 muertos



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Secretario de estado de la Gendarmería de Madagascar, Serge Gellé, ha sobrevivido este martes a un accidente de helicóptero en el mar de Isla Santa María tras nadar durante doce horas para no ahogarse y ser encontrado vivo en la playa de Mahambo.



El Ministerio de Defensa ha colgado un vídeo en su perfil oficial de Twitter en el que aparece, con cara cansada y sin heridas visibles, explicando que "se alegra de estar vivo". El secretario, que fue nombrado en agosto, iba acompañado por otras tres personas, dos coroneles y un mecánico, quien ha sido igualmente rescatado con vida.



Según recogen las informaciones facilitadas por el diario local 'Madagascar Tribune', se ha iniciado una investigación para conocer el origen del accidente y continúan las labores de búsqueda de los otros tres acompañantes en el helicóptero accidentado.



La Gendarmería de Madagascar formaba parte de una delegación gubernamental cuya misión era supervisar este martes las operaciones de rescate de las víctimas de un naufragio ocurrido en la ciudad de Antsirabe que ha dejado más de 30 muertos y varias decenas de desparecidos. En el segundo avión, que no ha sufrido daños, viajaban el primer ministro de Madagascar, Christian Ntsay, y el ministro de Defensa, Richard Rakotonirina.



Durante la jornada de este miércoles, el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha decretado un día de luto nacional para este jueves con motivo del hundimiento, que ha dejado 36 muertos y cerca de 50 desaparecidos, por lo que se teme que el balance de víctimas mortales pueda aumentar en las próximas horas.



El primer balance hablaba de 18 cadáveres recuperados, si bien durante las últimas horas han sido hallados cinco cadáveres en las aguas y otros trece en el interior de una de las embarcaciones hundidas en el siniestro. Los trabajos de búsqueda y rescate continúan en la zona.



El comandante de la Gendarmería en Fénérive Oriental, Mendrikaja Andriamrozaka, ha apuntado al exceso de pasajeros como una de las posibles causas del siniestro y ha destacado que los viajeros no fueron registrados ante la Agencia Portuaria Marítima y Fluvial (APMF) antes del inicio de la ruta en la comuna de Antanambe.