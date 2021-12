AMP.-Irán.- El próximo jefe de Fuerza Aérea de Israel dice que hay capacidad para atacar instalaciones nucleares de Irán

Bar, que accede al cargo en abril, recalca que "asume" que la orden "puede llegar" durante su mandato



El próximo comandante de la Fuerza Aérea de Israel, Tomer Bar, ha subrayado este miércoles que las fuerzas israelíes están capacitadas para llevar a cabo bombardeos exitosos contra instalaciones nucleares de Irán en caso de que reciba la orden de ejecutarlos, en medio de las tensiones entre ambos países.



Bar, quien asumirá el cargo en abril de 2022 en sustitución de Amikam Norkin, ha indicado en una entrevista concedida al diario israelí 'Yedioth Ahronoth' que "asume" que la orden "puede llegar" durante su mandato. "Entiendo la magnitud de una orden así", ha manifestado.



"Los preparativos han estado en marcha desde hace un tiempo, incluida la adquisición de aviones F-35 y sistemas de defensa antimisiles", ha desvelado, al tiempo que ha agregado que la misión sería llevada a cabo con éxito. "No hay forma de que vuele mil kilómetros y vuelva a casa sin tener éxito en mi misión", ha recalcado.



Asimismo, ha advertido al partido-milicia chií libanés Hezbolá que sufriría un golpe "que no puede imaginar" en caso de que estalle un conflicto, antes de argumentar que el grupo encabezado por Hasán Nasralá se implicaría en un conflicto entre Israel e Irán.



"Ha estado esperando desde hace 30 esta orden (por parte de Teherán) y no hay posibilidad de que esté ausente en un conflicto así, con toda la fuerza que tiene a su disposición", ha argumentado Bar, quien ha hecho hincapié en que "Israel debe estar preparado".



"Incluso Hezbolá no sabe cómo imaginar nuestro poder. Quizá intentará llevar fuerzas especiales o disparar contra el frente interno, pero no estamos ya en esta escala. Queremos una victoria clara esta vez, en un periodo más corto y con menos pérdidas", ha explicado, tal y como ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.



De esta forma, ha incidido en que una posible guerra con Hezbolá "no puede ser comparada" con las anteriores guerras en Líbano. "El conocimiento de Hezbolá, el número de objetivos, la fuerza construida durante los años en Inteligencia y capacidad de ataque y guerra electrónica" hacen que sea distinto, ha zanjado.



Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha defendido este mismo miércoles la necesidad de que el programa nuclear de Irán sea "neutralizado" haya o no un acuerdo para la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 en las conversaciones que tienen lugar en la capital de Austria, Viena.



"Irán es una bomba de relojería que amenaza a Israel y a todo Oriente Próximo", ha dicho, antes de asegurar que está siguiendo los acontecimientos en las negociaciones nucleares. "Pido a la comunidad internacional que no se pierda y no minusvalore la gravedad de la amenaza", ha subrayado.



En este sentido, ha hecho hincapié en que "la amenaza nuclear iraní debe ser neutralizada de una vez por todas, con o sin acuerdo", según ha informado el diario 'The Times of Israel'. "Irán no debe tener permiso para hacerse con capacidades de armas nucleares", ha zanjado.



Las palabras de Bar y Herzog han llegado después de que un general del Ejército iraní advirtiera el lunes a Estados Unidos e Israel contra cualquier ataque. "Cualquier amenaza al programa nuclear o las bases militares de Irán por parte del régimen sionista no es posible sin la 'luz verde' y el apoyo de Estados Unidos", sostuvo Gholamali Rashid.



"Si estas amenazas pasan a la práctica, las Fuerzas Armadas de Irán atacarán de forma inmediata y decisiva todos los centros, bases, rutas y espacios usados para llevar a cabo la agresión", dijo Rashid, después de que fuentes de seguridad iraníes advirtieran contra cualquier "jugarreta" por parte de Israel".



El ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, desveló el 11 de diciembre durante una visita a Estados Unidos que ha dado orden al Ejército para que se prepare ante la posibilidad de un ataque militar contra Irán, en medio de las conversaciones en Viena sobre la posible reactivación del acuerdo nuclear de 2015.



Gantz había señalado un día antes que Irán está incrementando sus fuerzas en la zona occidental del país "para atacar a países y fuerzas en Oriente Próximo en general y a Israel en particular". "Nos estamos preparando para este intento y haremos todo lo necesario para proteger a nuestros ciudadanos y bienes", advirtió.



Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a su equipo preparar opciones por si "fracasa la diplomacia" en las conversaciones nucleares con Irán, según confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien incidió en que el mandatario "está comprometido a garantizar que Irán nunca se hace con armas nucleares".