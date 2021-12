"África es lo que soy": el pop moderno que emana del continente

HANDOUT - El músico nigeriano Omah Lay (24), quien busca fusionar sonidos africanos y "occidentales", es considerado una estrella internacional en ascenso. Foto: Bolaji Odukoya/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial en relación con la cobertura sobre (la emisión/la película/la subasta/la exposición/el libro) y mencionando el crédito completo

Es muy consciente de sus raíces y lo dice con gran seguridad en sí mismo. "Vendo cultura africana. Soy un chico de África. África es lo que soy. No puedo intentar vender algo que no soy", subraya el cantante Omah Lay desde Lagos, la capital de Nigeria, en entrevista con dpa. Con el intento de fusionar sonidos africanos y "occidentales" de forma pegadiza y actual, este músico de 24 años es considerado no solo uno de los músicos jóvenes más importantes de su continente, sino más allá de eso, un astro en ascenso. Stanley Omah Didia alias Omah Lay encarna a un tipo de artista afropop, que ya no se puede esconder en el difuso género exótico de "world music". Creció en la ciudad portuaria de Port Harcourt, en el sur de Nigeria. De adolescente se presentó en una banda teen de rap bajo el nombre "Lil King" (pequeño rey). Algunos años después ingresó en la producción de música hasta que el éxito de sus propias canciones lo inspiró para volver a cantar. El gran éxito de "Get Layd" Sus hits de afro-fusión publicados en 2020 "Bad Influence" y "You" hicieron que muchos fans se fijaran en la colección de canciones "Get Layd". El EP fue escuchado 100 millones de veces en streaming y muy elogiado por los críticos. Este año Omah Lay apuesta a convertirse en astro de relevancia global con "Understand", "Godly" y "Free My Mind". El músico se orienta para sus canciones en ritmos africanos. El mundo del r'n'b y el rap de Estados Unidos lo inspira menos, dice, a pesar de que Lay trabaja a gusto con los efectos de moda de autotune en la voz. Asegura que no siente la presión de hacer que sus canciones suenen más estadounidenses o más internacionales. Omah Lay quiere hacer un pop comercial que conecte a nivel internacional "con el que todos se puedan identificar, pero no tengo previsto modificar mi identidad de africano". Su meta es hacer que refleje la cultura y la lengua de su país, pero también su propia vida y experiencias individuales. "En cada canción hay algo personal", dice Lay a dpa. Hay suficientes referentes de la historia musical africana Con esta orientación -el amplio mundo del pop en la mira, pero África en el corazón y el alma- Omah Lay sigue la senda de grandes iconos de su continente como la cantante Miriam Makeba (1932-2008, "Pata Pata") o el trompetista Hugh Masekela (1939-2018), ambos de Sudáfrica. O de Youssou N'Dour (62 años, "7 Seconds") de Senegal y Mory Kanté (1950-2020, "Yé Ké Yé Ké") de Guinea. La figura actualmente más importante del afropop, con fama internacional, posiblemente sea Angelique Kidjo, de 61 años, nacida en Benín, en el oeste de África. La cantante, brillante en numerosos géneros, ya ganó cuatro Grammys, tantos como ningún otro músico africano. También está nominada en varias categorías para la edición 2021/22, por ejemplo, por su disco "Mother Nature" y la canción "Do Yourself" con Burna Boy. Burna Boy y Wizkid, con consciencia de sí mismos Damini Ogulu alias Burna Boy, a su vez -oriundo de Port Harcourt, Nigeria, como Omah Lay-, se encuentra desde 2018 en la senda del éxito mundial, entre otras cosas con su participación en el hit "Own It" de Stormzy/Ed Sheeran y el celebrado álbum "African Giant" (2019). También para Lay, Burna Boy, de 30 años y por lo tanto algo mayor que él, es un ídolo, como reconoce en el diálogo con dpa, junto a Wizkid. Nacido como Ayodeji Ibrahim Balogun en Lagos, el cantante completa el trío de los artistas pop nigerianos más importantes del momento. Wizkid, de 31 años, vendió en los últimos diez años solo en Estados Unidos y Canadá más de diez millones de discos y recibió decenas de discos de platino. Su álbum "Made In Lagos" (2020) es ya desde el título una declaración consciente a favor de África, al igual que "African Giant" (Gigante africano) de Burna Boy. Y en los últimos tiempos aparecen cada vez más músicos geniales en el continente. Por ejemplo, Omorinmade Kuti, abreviado Made Kuti, nieto de la leyenda del afrobeat Fela Kuti (1938-1997) e hijo del también muy influyente cantante y saxofonista Femi Kuti. El músico de 25 años acaba de ser nominado a un Grammy ("Best Global Music Album") y continúa con su esplendoroso debut "For(e)ward" (2021) dignamente una gran dinastía de la música nigeriana. Una mujer asoma en la nueva generación de afropop ¿Y dónde quedan las mujeres del joven afropop? La primera que hay que nombrar es Temilade Openiyi alias Tems. Hace poco le robó el show con su seductor canto a Wizkid en su hit "Essence", lo que le valió una nominación al Grammy. También el más reciente hit de Tems "Crazy Things" muestra que la joven de 26 años, de Lagos, Nigeria, puede crecer hasta convertirse en una estrella internacional de la afro-fusión con su maravillosamente ligero r&b-pop. dpa