Abascal avisa que llevará a los tribunales el uso de la mascarilla obligatoria y ve en Sánchez un "aprendiz de tirano"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido duramente contra el "disparate" de imponer la mascarilla obligatoria en exteriores y ha avisado que su formación está dispuesta a llevar a los tribunales esta medida que ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que tilda de "aprendiz de tirano" que "ya sobrepasa todos los límites".



En concreto, Sánchez ha informado este miércoles a los presidentes autonómicos que mañana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para volver a establecer la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores. Además, también ha planteado reforzar la vacunación con militares y la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado.



"Este aprendiz de tirano ya sobrepasa todos los límites. No hay criterio sanitario, ni mucho menos legal, que apoye este disparate de las mascarillas", ha afirmado el presidente de Vox en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



DICE QUE NO SE PONDRÁ MASCARILLA EN LA CALLE SI HAY DISTANCIA



Abascal, que ya llevó a la Justicia otras medidas aprobadas por el Gobierno como los estados de alarma, amenaza de nuevo ahora con recurrir a los tribunales si el Gobierno sigue adelante con la mascarilla obligatoria en el exterior.



"Responderemos en los tribunales. Mientras tanto, si yo voy por la calle y con distancia suficiente... no me la voy a poner", ha advertido el presidente de Vox.



Para expresar su rechazo a las mascarillas en el exterior, Vox ha empezado a difundir en redes sociales el hashtag '#YoNoMeLaPongo', en línea con el mensaje de su jefe de filas rechazando hacerlo si hay distancia suficiente.



RECHAZO AL PASAPORTE COVID



Este martes, Vox ya confirmó además su rechazo al pasaporte Covid y animó a los ciudadanos a desprenderse del miedo y levantarse ante una medida que cree que no tiene razón sanitaria y solo busca el "control social" de la población.



"Únicamente nos queda desprendernos del miedo, cuando nos quitemos el miedo recuperaremos la dignidad como pueblo", reivindicó en rueda de prensa la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que denunció que el certificado de vacunación en España solo funciona como un "instrumento de control social" que restringe los derechos y libertades de los ciudadanos.