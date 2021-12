90-108: Los Suns ganan sin dificultades a unos Lakers con muchos problemas

LeBron James de Los Angeles Lakers. EFE/ JAVIER ROJAS

Redacción deportes, 22 dic (EFE).- Los Suns superaron sin grandes problemas a los Lakers por 90-108 en Los Ángeles, con Devin Booker y Deandre Ayton como principales motores de los de Phoenix, mientras que en el equipo angelino, LeBron James no pudo arrastrar al resto de sus compañeros a pesar de su esfuerzo.

James, que a pesar de torcerse el tobillo en el tercer cuarto continuó en pista hasta el final, fue el máximo anotador del partido con 34 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, y 2 robos de balón.

Russell Westbrook, con un doble doble de 22 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 3 robos, y Trevor Ariza, con 12 puntos y 5 rebotes, fueron los únicos compañeros de LeBron que superaron la barrera de los 10 puntos.

Tres de los titulares de los Lakers, Wayne Ellington, DeAndre Jordan y Talen Horton-Tucker, anotaron respectivamente 3, 1 y 3 puntos en total. Y Carmelo Anthony, fue expulsado del partido en el tercer cuarto por acumulación de técnicas.

En los Suns, los hombres más destacados fueron Booker, con 24 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 1 robo de balón, y Ayton, con un doble doble de 19 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y 2 robos de balón. Chris Paul anotó 11 puntos, 9 asistencias, 3 rebotes y 1 robo.

LAKERS EMPIEZAN DOMINANDO

En los primeros minutos del partido, los Lakers dominaron el juego. Los angelinos funcionaban en ataque mientras que los Suns tenían dificultades para anotar de larga distancia. Westbrook y LeBron movían el balón y en los cuatro primeros minutos los Lakers controlaban el marcador con un 10-6.

Enfrente, solo el pívot de los Suns, Ayton, parecía capaz de perforar la defensa de los Lakers. Cuando el marcador se colocó en 12-6 a los 5 minutos, el entrenador de los Suns, Monty Williams, convocó un tiempo muerto para poner orden en su equipo.

Ante la falta de acierto de los tiradores de los de Phoenix, Williams ordenó suministrar balones interiores a Ayton. La decisión funcionó y Ayton anotó 7 puntos consecutivos para los Suns. Al mismo tiempo, la defensa de Phoenix empezó a prestar más atención a James y Westbrook.

Cuando las rotaciones llegaron, los Suns estaban a solo 3 puntos de los locales, 18-15. Westbrook, que había empezado entonado, cometía fallos y tras recibir una técnica por protestar, los Suns empataron 18-18 a falta de 2.28 para el final del cuarto.

Dos triples consecutivos de Booker colocaron a los Suns por delante, 21-24, aunque cuando acabó el primer cuarto, los Lakers aún dominaban en el marcador 25-24.

BOOKER Y AYTON EMPUJAN A LOS SUNS

Al inicio del segundo cuarto, Anthony y Ariza dieron nueva vida a los Lakers con una serie de canastas, incluidas dos triples, que alejaron a los locales a 37-30. Fue en esos minutos cuando Isaiah Thomas anotó los únicos puntos, 3, que hizo en todo el partido.

Pero los Suns, dirigidos por Chris Paul, reaccionaron tras el regreso a pista de Booker y Ayton. A falta de 5 minutos para el descanso, los Suns empataron, 42-42 y poco después se adelantarían en el marcador.

Los Lakers no volvieron a estar por delante en el luminoso a pesar de los intentos de LeBron, que tiraba de todo el conjunto angelino.

Los esfuerzos de LeBron permitieron que los Suns no se fueran en el marcador y al descanso los de Phoenix sólo estaban 2 puntos por delante, 52-54.

Pero la segunda mitad del partido fue un paseo para los líderes de la Conferencia Oeste.

En el tercer cuarto, Booker, que no había anotado ninguno de los 2 triples que intentó en la primera mitad, empezó a conectar los tiros de tres. El escolta hizo 3 de los 5 que intentó y terminó el cuarto con 10 puntos.

El acierto de Booker permitió a los Suns un parcial de 0-8 al inicio del tercer cuarto, lo que puso al equipo visitante 10 puntos arriba en el marcador, 52-62.

LeBron y Westbrook intentaron contestar, pero el resto de los Lakers no estaban por la labor. Al final del tercer cuarto, el marcador era 73-85.

En el último cuarto, a pesar de jugar con molestias en el tobillo izquierdo, LeBron siguió intentando reactivar a los Lakers. El jugador terminaría el último periodo con 7 puntos, Westbrook con 4 y los otros tres titulares (Talen Horton-Tucker, Jordan y Ellington) con 0 puntos.

Al final, los Lakers solo anotarían 17 puntos en los últimos 12 minutos lo que dejó el marcador final en 90-108 para los Suns.