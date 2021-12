yinacalderonoficial y las últimas 5 fotos de las que nadie deja de hablar en Instagram

yinacalderonoficial (@yinacalderonoficial) causó furor en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 27.376 de interacciones entre sus followers.

Esta noche 9 pm en un live aquí mismo 👇 entregamos la moto que era de mi hermana a uno de ustedes ! Conectados 🏍 HOY !





Me encantaron @marckosruiztattoo ! El jueves seguimos con el cuello ! 💕😁 ( chicos las decisiones en nuestro cuerpo son de nosotros mismos los amo pero porfa no juzguen yo siempre los entiendo a ustedes es el inicio de algo nuevo y en el cual quiero me acompañen 🙏 ) los amo 💕 !





Duerman !





Y a de lado a lado ! Digan NO a los biopolimeros o sustancias inyectadas los daños pueden ser fatales 🥺 !





Mañana entregamos moto 🏍

Yina Calderón nació en Oporapá, (Huila Colombia). Saltó a la fama luego de participar en el famoso programa Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN, de donde fue explusada por arrojar un cuchillo a uno de sus compañeros.

Se sometió a varias cirugías plásticas y ha conseguido más de 480.000 seguidores en la red social de Instagram. Es hija de Leonel Calderón y Luz Merly Ome y tiene tres hermanas: Claudia, Juliana y Leonela. Su novio es conocido como «El Negro», como ella misma le dice y con quien tiene planes de boda.