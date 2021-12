Yemen.- Irán confirma la muerte por coronavirus de su enviado ante las autoridades instauradas por los huthis en Yemen

La coalición confirma bombardeos contra el aeropuerto de Saná tras pedir su evacuación



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha anunciado este martes la muerte por coronavirus de su enviado ante las autoridades instauradas en Yemen por los huthis, Hasán Irlu, unos días después de ser trasladado de vuelta al país para recibir tratamiento médico.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, ha indicado que Irlu contrajo el coronavirus en Yemen. "Pese a todos los esfuerzos médicos, su enfermedad le ha causado el martirio esta mañana", ha indicado.



Asimismo, Jatibzadé ha apuntado a un "retraso en la cooperación por parte de algunos países" que provocó que el traslado de Irlu tuviera lugar "en condiciones inapropiadas", según un breve comunicado publicado en la página web del Ministerio.



El Gobierno de Irán nombró a Irlu como su embajador en Yemen en noviembre de 2020, si bien la comunidad internacional no reconoce a las autoridades instauradas por los huthis. Asimismo, Estados Unidos impuso sanciones contra él un mes después.



Irlu, un oficial del Cuerpo de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, ha servido de enlace entre Irán y los huthis en el marco de la guerra en el país. El Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi está apoyado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudí, mientras que los rebeldes cuentan con apoyo de Teherán.



La coalición confirmó el lunes bombardeos "precisos y limitados" contra el aeropuerto de la capital, Saná, horas después de pedir a los civiles que evacuaran el lugar. Tras ello, argumentó que los objetivos eran usados por los huthis para llevar a cabo ataques contra Arabia Saudí.



El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, sostuvo en declaraciones a la cadena de televisión Al Arabiya que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) fue notificada con anterioridad de la intención de llevar a cabo bombardeos una hora antes de que fueran perpetrados.



En este sentido, aseguró que la coalición se aseguró de que no hubiera daños colaterales y reiteró que se responderá "con firmeza" a los ataques de los huthis, que han incrementado sus operaciones con drones y misiles balísticos durante los últimos meses, tal y como ha recogido el diario saudí 'Arab News'.



Por su parte, la directora del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) en Yemen, Erin Hutchinson, ha pedido a las partes en conflicto "que mantengan el aeropuerto de Saná lejos del intercambio de disparos y que garanticen que puede funcionar de nuevo para vuelos médicos y comerciales".



Hutchinson ha indicado en un comunicado que estos últimos ataques "no cambiarán mucho para los millones de yemeníes empobrecidos que están aislados del resto del mundo".



"Miles de ellos mueren de forma anónima, esperando los vuelos con suministros médicos vitales prometidos hace años y que nunca llegaron. Debe servir para abrir los ojos del mundo ante la locura que castiga a millones de civiles que no tienen voz en este conflicto", ha manifestado.



Por ello, ha pedido a las partes en conflicto que trabajen con el enviado especial de Naciones Unidas en Yemen, Hans Grundberg, "para la reapertura del aeropuerto de Saná para unas operaciones seguras de vuelos humanitarios y comerciales".



Los rebeldes controlan la capital, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país. El conflicto ha sufrido un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial.