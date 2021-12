𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) realizó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 195.660 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes:





• SALVADOR = El Que Salva Llegaste a Salvarme…a Salvarnos sin darte cuenta. Gracias hijo por regalarnos los 10 meses más intensos, maravillosos y gratificantes, Te amamos, tu hermano y tú…lo mejor de mi vida. El regalo más maravilloso que me ha dado DIOS 😍🙏🏽🌟❤️





• LAS AMO, PUNTO 😍😍 @cardozo_80 @yanethwaldman @andreasernafotos faltaste @jessdelapena necesitaba verlas y abrazarlas!!





• Desde hoy les dejare diferentes opciones de #CaroCruzLookDelDía apoyando a las marcas con #EmprendeCC 1. total Look @jeansandblouses.jyb 2. Total look @bylilianameza 3. Blazer @isk_shop zapatos @calzatodo 4. Pantalón divino de @ocultaatelier y suéter de @isk_shop 5. Vestido @avrilfh__ #Publicidad 🌟🌟





• VIVIENDO 🌟🌟 Foto @ceibazulcasacreativa para @dusamore





• Más y más opciones de #CaroCruzLookDelDía y #EmprendeCC 1. Total look + zapatos de @avrilfh__ 2. Look @andreasanchezdesign Cartera @faire_mode botas @riitasinverguenza 3. Look @isk_shop 4. Look @lyrata_clothing 5. Total look @isk_shop zapatos @calzatodo #Publicidad 🌟🌟

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.