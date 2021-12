UPS comprará US$1.500M en cargueros Boeing en medio de auge

(Bloomberg) -- United Parcel Service Inc. acordó comprar 19 cargueros de Boeing Co. debido a que el creciente comercio electrónico y las dificultades que enfrentan las navieras conducen a un auge en la demanda de transporte aéreo de carga.

La empresa de entrega de paquetes planea recibir los cargueros 767 entre 2023 y 2025, según un comunicado emitido el martes. Los aviones tienen un valor base combinado de US$1.500 millones, según el tasador de aviones Avitas, aunque los clientes suelen recibir descuentos de los precios de lista.

La compra refuerza la flota de UPS y se suma a un año récord para las ventas de cargueros de Boeing. La demanda de carga aérea ha aumentado durante la pandemia en medio de un incremento de las compras en línea urgentes que se espera que se mantengan incluso después del covid-19. Más empresas han recurrido al transporte aéreo últimamente debido al retraso que están experimentando las rutas marítimas de transporte.

