Una vuelta al mundo culinaria: platos festivos de distintos países

Hyvää joulua, gud jul, buon natale y С Новым годом - saludos navideños en finlandés, sueco e italiano así como buenos deseos para el nuevo año en ruso. Los platos que se sirven en distintas latitudes en las fiestas suenan igual de bien y pueden servir de inspiración a la hora de preparar el menú de fin de año. Finlandia: arroz con leche y kilos de jamón Dado que Papá Noel vive en Finlandia, conviene echar un vistazo hacia el norte. Un clásico de este país es el joulukinkku, el jamón de Navidad. Se trata de un jamón grande, de hasta diez kilos, que se cura durante cuatro a cinco días antes de ser consumido y se cocina luego al horno. La costra se forma con mostaza, azúcar y pan rallado. Se decora con guisantes, pasas o trocitos de manzana cocidos y se sirve acompañado de un gratinado de patatas, zanahorias o nabos. Para Erica Löfman, una finlandesa que vive en la capital alemana, Berlín, este clásico no es una opción. Dado que no come carne, prefiere otro plato tradicional navideño. "Uno de mis platos favoritos, y que preparo todos los años para Navidad, es un arroz con leche tibio, espolvoreado con azúcar y canela y que se sirve en la misma olla con un chorrito de leche", asegura esta directora de arte. "Lo solemos comer en la mañana de Navidad, que celebramos el 24 de diciembre", añade. Suecia: Bufet de julebord con arenques y köttbullar Al igual que en Finlandia, en Suecia también se toma vino caliente y especiado en los días previos a la Navidad. El vino caliente o "glögg" se puede completar con korn o vodka. "La preparación se corona con uvas pasas y almendras, que se añaden al glögg caliente", afirma Karin Fornander, colega sueca de Erica Löfman. A esta sueca le gusta la tradición de su país por la cual durante la Navidad, familiares y amigos se reúnen alrededor de la mesa cuando se sirve el julebord, el bufet de Navidad. Allí no pueden faltar el pescado, que dependiendo de la región consiste en arenques en vinagre con salsa de eneldo, curry o mostaza, el salmón ahumado o en escabeche, las gambas o anguila ahumada. "Para las generaciones más viejas, el lutefisk es una delicatessen", cuenta Karin Fornander. "Se trata de un plato navideño nórdico tradicional para el cual se humedece pescado seco que, de esta forma, adquiere una consistencia especial", dice. Entre los platos clásicos con carne del julebord también se encuentran las albóndigas conocidas como köttbullar, las pequeñas salchichas ahumadas llamadas prinskorv y el jamón julskinka servido con mostaza dulce. Italia: un sabroso salame navideño con lentejas El bloguero alemán especializado en gastronomía Torsten Schäfer asegura que no es tan fácil contestar a la pregunta de cuál es el típico plato navideño italiano. Según explica, hay muchas cocinas regionales italianas que se diferencian por su tradición culinaria y sus platos. Sin embargo, si tiene que elegir uno, el especialista recomienda un clásico como el "cotechino con lentejas". El cotechino es un tipo de salame que se cuece. Está relleno de carne de cerdo picada y grasosa. "Está fuertemente relacionado con el zampone, una pata de cerdo rellena que también se cuenta entre los platos navideños tradicionales de Italia", explica Schäfer, quien de hecho prefiere el cotechino. "Mientras que en el caso del zampone se rellena con carne una gruesa pata de cerdo, en el caso del cotechino la piel es mucho más delgada. Esto lo vuelve un plato más delicado", opina. Rusia: Blinis con caviar vegano Tatjana Zielke, que nació en Rusia y vive en la ciudad alemana de Leipzig, afirma que en su hogar, Rusia, se sirven los mejores platos en la víspera del Año Nuevo. "Navidad también se festeja en Rusia, pero el 7 de enero", explica. Los regalos se entregan el 31 de diciembre, aunque no lo hace Papá Noel, sino Ded Moroz, un anciano de larga barba gris cuyo nombre significa literalmente "Abuelo Frío". En ocasiones también se lo conoce como "Abuelo Hielo" o "Abuelo de las Nieves". Cuenta con una ayudante conocida como Snegúrochka, "la doncella de la nieve". "La víspera de Año Nuevo es el día festivo más importante en Rusia. Se cocinan grandes cantidades de comida y los días festivos se extienden hasta el 10 de enero", cuenta la bloguera, que prepara platos tradicionales de su país en versión vegana bajo el nombre de Veganuschka. A los blinis, por ejemplo, los sirve con caviar vegano. Para prepararlos usa harina de trigo y harina de trigo sarraceno, leche de avena y azúcar de coco. El relleno tiene un sabor marino y está hecho con caviar vegano, algas, algas nori y zostera. dpa