Siria.- La ONU lamenta que la comunidad internacional siga "fallando" a Siria en materia humanitaria y de protección

El coordinador de Ayuda de Emergencia de Naciones Unidas, Martin Griffiths, ha lamentado que la comunidad internacional siga "fallando" a Siria en materia de asistencia humanitaria y de protección.



"Seguimos fallándole a Siria en lo que necesita, en lo que merece, y en lo que tiene derecho", ha apuntado Griffiths ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ha remarcado que la situación en el país asiático sigue siendo complicada.



Así, el funcionario de la ONU ha hecho un llamamiento al conjunto de naciones para que den un mayor apoyo internacional a Siria, donde "la violencia sigue matando e hiriendo a civiles", como en el caso de un ataque aéreo desarrollado a comienzos de noviembre, que acabó con la vida de cinco civiles, tres de ellos niños.



"Como les digo (al Consejo de Seguridad) todos los meses: los civiles deben estar protegidos y tienen derecho legal a esa protección", ha remarcado Griffiths, quien además ha alertado de la falta de ropa de abrigo para los necesitados ante al llegada del frío.



"Lamento decirles que las operaciones humanitarias simplemente no cuentan con fondos suficientes para proporcionar refugio básico, calefacción y ropa de abrigo a todos los necesitados", ha avisado.



A este respecto, ha detallado que más de cinco millones de personas no tienen acceso a agua potable suficiente y segura en el norte de Siria, donde la seguridad alimentaria, el acceso a electricidad y los medios de vida también se ven afectados.



Griffiths también ha puesto de manifiesto que la pandemia de coronavirus continúa causando estragos en Siria, un país que registra una tasa de vacunación inferior al cinco por ciento y donde las mujeres "soportan la parte desproporcionada de ese impacto".



Sin embargo, en materia económica el trabajador de la ONU ha celebrado que "los donantes están aumentando su participación en la recuperación temprana" de la economía siria. "Me aliente el creciente consenso de los donantes sobre la necesidad y prioridad de este tipo de gasto", ha celebrado.



Finalmente, Griffiths ha hecho un llamamiento a la protección de la población civil, "sobre todo mientras la gente soporta el invierno" y ha apelado a la ayuda para la recuperación y el retorno voluntario y seguro de los refugiados.



"Es bastante claro que lo que realmente necesita el pueblo sirio es el fin del conflicto", ha zanjado el coordinador de Ayuda de Emergencia de Naciones Unidas.