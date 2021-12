R.Unido.- El principal sospechoso de asesinar al diputado británico David Amess se declara inocente

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Alí Harbi Alí, el principal sospechoso de asesinar en octubre al diputado británico David Amess, se ha declarado este martes inocente de los cargos impuestos en su contra durante una vista judicial.



El joven de 25 años, que ha sido acusado además de preparar ataques terroristas entre mayo de 2019 y septiembre de 2021, ha asegurado que no es culpable durante la audiencia encabezada por el juez Nigel Sweeney, según informaciones del diario 'The Guardian'.



Amess, de 69 años, fue apuñalado hasta la muerte durante un encuentro con sus votantes en el condado de Essex por un hombre británico de ascendencia somalí, que fue detenido en el mismo lugar del incidente. El acusado, que no se ha retirado la mascarilla durante la vista, ha confirmado su identidad.



La Fiscalía lo acusa de haber viajado en tren desde el norte de Londres hasta el lugar en el que tuvo lugar el ataque. Poco después del suceso, la Policía lo calificó de "incidente terrorista".



Antes del ataque, Alí --que también ha negado haber planeado ataques terroristas-- habría analizado la zona y los posibles objetivos, a los que habría buscado a través de Internet. Como parte de la investigación, los agentes rastrearon varias viviendas en la zona de Londres, si bien han considerado en todo momento que el individuo actuó solo.



Tras la vista, Alí ha sido puesto bajo custodia, si bien está previsto que se conozca el veredicto final el próximo 21 de marzo.