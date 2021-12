Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy martes, 21 de diciembre

La música nos alegra la vida y nos inspira. Algunos títulos nos dan confort y otros nos hacen sentir bien. Ya sea que estés en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás una gran oferta con diversidad de géneros en las plataformas de streaming.

En el caso de Spotify, hay un listado que muestra lo que la gente está escuchando en tiempo real. Así, busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Escucha las 10 canciones más buscadas:

1. Rockin' Around The Christmas Tree

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Brenda Lee. Quizás por esto es que «Rockin' Around The Christmas Tree» debuta en el ranking directamente en el primer puesto, pues alcanzó un total de 1.418.275 reproducciones.

2. Jingle Bell Rock

Lo más nuevo de Bobby Helms, «Jingle Bell Rock», entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 1.241.648 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

3. All I Want for Christmas Is You

Cosechar éxitos es sinónimo de Mariah Carey. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «All I Want for Christmas Is You», debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.197.251 reproducciones de primera entrada?

4. It's the Most Wonderful Time of the Year

Tras acumular 1.078.839 reproducciones, «It's the Most Wonderful Time of the Year» de Andy Williams se mantiene en cuarto lugar.

5. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

«Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el quinto puesto, con 978.829 reproducciones.

6. A Holly Jolly Christmas - Single Version

«A Holly Jolly Christmas - Single Version» de Burl Ives se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 943.683 reproducciones, motivo por el cual continúa en la sexta posición.

7. Last Christmas

«Last Christmas» de Wham! es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 911.389 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. It's Beginning to Look a Lot like Christmas

El sencillo más reciente de Michael Bublé ya se vislumbra como un nuevo clásico. «It's Beginning to Look a Lot like Christmas» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 872.941 más de reproducciones.

9. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Tras haberse reproducido 856.044 veces, «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» de Lil Nas X se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 9.

10. Feliz Navidad

«Feliz Navidad» de José Feliciano se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 817.453 reproducciones.

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Spotify nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Spotify.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.