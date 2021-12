Ranking Apple en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy martes, 21 de diciembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de canciones en tu plataforma de streaming favorita.

Eso lo tiene claro Apple, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus listas de reproducción. Ahí, se organizan según las preferencias de los oyentes en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, no le pierdas el ritmo a la música más famosa.

1. Super Gremlin

«Super Gremlin», interpretado por Kodak Black, ocupa el primer lugar de la lista.

2. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

El sencillo más reciente de Lil Durk ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. I Hate U

Cosechar éxitos es sinónimo de SZA. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «I Hate U», debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

4. All I Want For Christmas Is You

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Mariah Carey. Quizás por esto es que «All I Want For Christmas Is You» debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto.

5. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

Lo más nuevo de Drake, «Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)», entra directamente al sexto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

7. By Your Side

La nueva producción de Rod Wave se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 7 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

8. 25 million

Con una diferencia positiva de 1, «25 million» de Roddy Ricch sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición octava. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

9. Burn

«Burn» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Juice WRLD está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

10. hibachi (feat. Kodak Black & 21 Savage)

«hibachi (feat. Kodak Black & 21 Savage)» de Roddy Ricch se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.