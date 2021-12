Putin advierte despliegue militar ante ‘amenaza’ de la OTAN

(Bloomberg) -- El presidente Vladimir Putin amenazó con una respuesta militar para contrarrestar la expansión de la OTAN hacia la frontera de Rusia, mientras insistía en que no estaba dando un ultimátum y culpaba a Estados Unidos por las crecientes tensiones en Europa.

EE.UU. y sus aliados “deben entender que no tenemos ningún lugar donde seguir retrocediendo” y Rusia no puede permitirles desplegar misiles en Ucrania que estarían a unos minutos de distancia de Moscú, dijo Putin a altos funcionarios el martes en el Ministerio de Defensa de Rusia. “Esto está en la puerta de nuestra casa”.

Rusia “tomará las medidas de respuesta técnico-militares adecuadas y reaccionará con dureza a los pasos hostiles” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dijo Putin, sin dar más detalles sobre una frase que podría referirse al despliegue de armas. “Los conflictos armados y el derramamiento de sangre no son en absoluto nuestra elección”, dijo. “Queremos resolver la cuestión por medios políticos y diplomáticos”.

Putin atacó después de que Rusia exigió la semana pasada que la OTAN retirara las fuerzas a las posiciones que ocupaban en 1997, antes de que la alianza se expandiera para incluir a los antiguos estados satélites soviéticos en Europa del Este, como parte de los nuevos tratados de seguridad propuestos. EE.UU. y Europa acusan a Rusia de una concentración masiva de tropas cerca de Ucrania en preparación para una posible invasión tan pronto como el próximo mes, algo que Rusia niega.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el martes que la alianza quiere un “diálogo significativo” con Moscú y que planea convocar una reunión del Consejo OTAN-Rusia lo antes posible en el Año Nuevo. La OTAN suspendió la cooperación práctica a través del Consejo después de la anexión de Crimea por Rusia en 2014, aunque las dos partes se han reunido a nivel de embajadores en numerosas ocasiones.

“Un diálogo con Rusia debe basarse en los principios básicos de la seguridad europea y abordar las preocupaciones de la OTAN sobre las acciones de Rusia”, dijo Stoltenberg a los periodistas en Bruselas. “Y debe tener lugar en consulta con los socios europeos de la OTAN, incluida Ucrania”.

Si los misiles estadounidenses y de la OTAN aparecen en Ucrania “el tiempo de vuelo a Moscú se reducirá a 7-10 minutos, y si se despliegan armas hipersónicas, a 5 minutos”, dijo Putin. “Este es un desafío serio para nosotros, un desafío para nuestra seguridad”.

La OTAN dice que es un organismo defensivo y que sus despliegues en los estados miembros se han producido en respuesta a las amenazas de Rusia. Si bien la alianza ha dicho que la puerta está abierta a Ucrania para una eventual membresía, hay pocas posibilidades de que eso suceda en el corto plazo. No hay propuestas de EE.UU. ni de la OTAN para colocar misiles en Ucrania o desplegar tropas allí.

Rusia ve riesgos potenciales para su territorio y Crimea si EE.UU. coloca misiles hipersónicos en Ucrania y luego permite que “extremistas” allí lleven a cabo ataques, dijo Putin. “¿Creen que no vemos estas amenazas?” dijo.

Si bien hay “señales” de que EE.UU. está listo para discutir las propuestas de Rusia, también existe el riesgo de que Washington intente estancar las negociaciones, dijo Putin.

Rusia no puede confiar en las garantías de seguridad ofrecidas por EE.UU. porque Washington se aleja fácilmente de sus compromisos, dijo el presidente. Aún así, las garantías escritas “claramente establecidas” son mejores que las verbales, dijo.

