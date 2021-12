Previa del encuentro: AS Saint Etienne - FC Nantes

El próximo miércoles a las 21:00 se jugará el encuentro de la decimonovena jornada de la Ligue 1, en el que veremos enfrentarse a Saint Etienne y a Nantes en el Estadio Geoffroy Guichard.

AS Saint Etienne afronta con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el encuentro correspondiente a la decimonovena jornada tras haber perdido su último partido contra Stade de Reims por un marcador de 2-0. Desde el comienzo de la temporada, los locales han vencido en dos de los 18 partidos disputados hasta la fecha, con una racha de 17 goles a favor y 39 en contra.

Respecto al equipo visitante, FC Nantes ganó sus dos últimos partidos de la competición contra Racing de Lens en su feudo y Lorient fuera de su campo, por 3-2 y 1-0 respectivamente, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el estadio del AS Saint Etienne. Hasta la fecha, de los 18 partidos que ha disputado FC Nantes en la Ligue 1, ha ganado siete de ellos con un balance de 24 tantos marcados frente a 23 encajados.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, AS Saint Etienne ha logrado un balance de una victoria, cuatro derrotas y cuatro empates en nueve partidos jugados como local, así que tendrá que defender muy bien su puerta si no quiere perder más puntos en el campeonato. En las salidas, FC Nantes tiene un balance de dos victorias, cuatro derrotas y tres empates en nueve encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al estadio de AS Saint Etienne para intentar romper las estadísticas.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa de AS Saint Etienne, de hecho, los números muestran siete victorias, tres derrotas y siete empates para el conjunto local. Asimismo, el equipo visitante suma dos encuentros seguidos sin perder a fuera de casa frente a Saint Etienne. El último partido entre Saint Etienne y Nantes en la competición se disputó en febrero de 2021 y acabó en tablas (1-1).

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, vemos que el equipo visitante está por delante de AS Saint Etienne con una diferencia de 13 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el vigésimo lugar con 12 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes se sitúan en décima posición con 25 puntos.