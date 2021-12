Presentan una medida cautelar para que Argentina no haga el próximo pago al FMI

Fotografía de archivo en la que se registró un logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una de las entradas de la sede principal de la entidad, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Jim Lo Scalzo

Buenos Aires, 21 dic (EFE).- Un economista y un abogado argentinos presentaron en la Justicia una medida cautelar, apoyada por diversos dirigentes políticos y sociales, para que se suspenda el pago que el Gobierno debe hacer este miércoles al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de vencimiento de capital del préstamo que el organismo aprobó en 2018 y que el actual Gobierno negocia refinanciar.

"La medida cautelar peticionada tiene por objeto que el Estado Nacional suspenda todo pago de deuda al FMI, hasta que el Congreso Nacional analice la legalidad y constitucionalidad de dicho endeudamiento y trate nuevos acuerdos con el FMI, incluyendo el pago programado para este miércoles 22 de diciembre por el monto de 1.800 millones de dólares", explica un comunicado difundido hoy.

En concreto, la petición fue presentada por el integrante del partido Unidad Popular y uno de los directores del estatal Banco Nación, Claudio Lozano, y por Jonatan Baldiviezo, abogado y miembro del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, con el acompañamiento de referentes de organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos y otras organizaciones.

EN PLENA NEGOCIACIÓN

La cautelar se entregó en el juzgado que tramita una causa en la que se investiga si hubo administración fraudulenta y fraude contra Estado cuando el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) firmó con el FMI la concesión de un acuerdo "stand by" por el que el país recibiría en torno a 56.000 millones de dólares, de los que finalmente solo se entregaron 44.000.

Según lo pactado entonces, el país debería pagar al FMI, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, compromisos que el actual presidente, Alberto Fernández, asegura que Argentina, con serios desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar, y por tanto hay que renegociar.

Entre los compromisos para 2021, Argentina ya saldó un pago de intereses en agosto, por 334 millones de dólares; uno de capital en septiembre último, por 1.880 millones de dólares y otro vencimiento de intereses por 390 millones en noviembre.

Resta el vencimiento de capital de este miércoles, también por 1.880 millones de dólares.

"Solicitamos al tribunal que remita con urgencia al Congreso Nacional copia de la totalidad de las causas penales donde tramita la investigación de la comisión de delitos en el marco del endeudamiento con el FMI, a fin de que el máximo órgano democrático del país cuente con toda la información disponible para evaluar y considerar el nuevo acuerdo, y la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento con el FMI a partir del año 2018", añade la cautelar, que el juzgado deberá decidir si acepta o no.

ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO

Según los denunciantes, el endeudamiento con el FMI durante 2018 "viola numerosas leyes, la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. Al día de hoy no ha sido convalidada ni tratada por el Congreso Nacional".

"El Estado Nacional no debería estar pagando una deuda con el FMI, cuando la formación de dicha deuda constituye parte esencial de la comisión de diversos delitos denunciados. Esto implica reconocer una defraudación pública, pero continuar con los perjuicios económicos derivados de ella", agrega el texto.

"Debe frenarse la profundización de los perjuicios al Estado Nacional hasta que el Congreso Nacional analice la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento con el FMI durante el año 2018 o trate un nuevo acuerdo con el FMI", recalca.

El pasado 30 de noviembre, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, señaló que la "idea" del Ejecutivo es hacer frente al pago de diciembre al FMI, y se refirió al proyecto que el Gobierno tiene previsto enviar al Parlamento, con el avance de las negociaciones a los que haya llegado con el Fondo.

"Se está trabajando en el plan y se está trabajando con el FMI. Nosotros quisiéramos llegar al mejor acuerdo posible en el menor tiempo posible, ese es nuestro objetivo. Es una negociación de envergadura, y cuando tengamos todo listo lo enviaremos tal cual el presidente ha dicho", señaló la funcionaria.