Paraguay.- Partidos de izquierda y organizaciones sociales buscan formar coalición de cara a las elecciones en Paraguay

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Varios partidos de izquierda y distintas organizaciones sociales han organizado un encuentro este domingo en la Plaza de la Democracia de Asunción, la capital de Paraguay, para formar una coalición para las elecciones de 2023.



Después de solo cinco días desde que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presentase el calendario oficial de elecciones, varios partidos paraguayos, entre ellos el Frente Guasú, el Partido Movimiento al Socialismo o Paraguay Pyahurã, entre otros, se han comprometido a un proyecto común de cara a los nuevos comicios, según informaciones recogidas por el diario 'ABC Color'.



El expresidente de Paraguay, actual senador y líder del Frente Guaisú, Fernando Lugo, ha señalado que, con esta posible coalición de izquierdas, el país "no será agronegocio de los sojeros, de los financistas, de los narcotraficantes ni de los lavadores de dinero".



"Quisieron enterrarnos en el 2012. Después, viene el triunfo de Luis (Arce) en Bolivia, de Alberto (Fernández) en Argentina, ayer de Gabriel (Boric) en Chile, el año próximo será de Lula (da Silva) en Brasil. No tenemos ninguna duda y no menos importante, en Colombia el año próximo, de (Pedro) Castillo en Perú", ha asegurado Lugo, según recoge el medio paraguayo 'Última Hora'.



Por su parte, en el encuentro, al que han llamado 'Ñemongeta', el senador Carlos Filizzola aseguró que este proceso de consolidación del sector de la izquierda es solo el principio y que "otros se irán sumando".



"Basta de desalojos a los campesinos e indígenas, basta de la criminalización de la lucha social", ha defendido Filizzola refiriéndose a la comunidad indígena paraguaya. Asimismo, también ha dicho que "el modelo (de patria) que oprime a un pueblo y privilegia a unos cuantos que están con la corrupción, la impunidad y el narcotráfico no puede seguir".