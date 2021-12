Papa Francisco.- Vox pedirá mañana cuentas a Yolanda Díaz en el Congreso por usar el Falcon para su reciente viaje al Vaticano

21-12-2021 EP- Selección fotos 2021: La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d) y el papa Francisco (i), durante un encuentro en la Biblioteca Apostólica del Vaticano, a 11 de diciembre de 2021, en Roma (Italia). En esta cita ambos tienen previsto analizar asuntos como la situación generada por la crisis del Covid-19 y las medidas para combatir la desigualdad, así como la cuestión del cambio climático, los flujos migratorios y las condiciones laborales frente a la precariedad. POLITICA POOL / Vatican Media / Spaziani / Europa Press



Vox aprovechará el Pleno de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, el último del año, para exigir cuentas a la vicepresidenta Yolanda Díaz por el uso del avión Falcon para su reciente viaje al Vaticano para reunirse, en audiencia privada, con el Papa Francisco.



En concreto, la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, pedirá a Díaz que explique a sus señorías "por qué ha utilizado recursos públicos para realizar la visita de carácter privado al Vaticano".



La vicepresidenta viajó en un avión oficial, el conocido Falcon del Ejército, al Vaticano para ver al Papa, una decisión que ha sido criticada no sólo por Vox, sino también por el Partido Popular y Ciudadanos.



EL PP Y CS TAMBIÉN EXIGEN EXPLICACIONES



De hecho, el PP tiene registrada ya la comparecencia en el Congreso de Díaz para que aclare los aspectos más controvertidos de ese viaje así como una batería de preguntas para saber, entre otras cuestiones, por qué la vicepresidenta no fue en vuelo regular a Roma, en virtud de qué competencias fue a su cita con el Papa y los temas que ambos trataron.



En la sesión plenaria de la semana pasada, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya reprochó en persona a Díaz su viaje al Vaticano preguntándole si mostró ante el Papa arrepentimiento por el "sufrimiento" que, a su juicio, ha causado las políticas del Ejecutivo entre la población.



Pero Díaz se limitó a recomendar al dirigente 'popular' la lectura del pasaje de la Biblia 'Mateo 19, 23-30', que recoge la parábola de que "es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos".



Además del PP, Ciudadanos también tiene presentadas en el Congreso una tanda de preguntas escritas pidiendo al Gobierno que aclare quién decidió dejar el Falcon a Díaz para una "audiencia privada" en el Vaticano con el Papa Francisco y que detalle el coste de dicho viaje.



¿QUÉ COMPETENCIAS JUSTIFICAN ESE VISITA?



Ciudadanos, a través de su portavoz adjunto, Edmundo Bal, censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por poner este avión del Ejército del Aire "al servicio de Podemos" y, singularmente, de la "campaña de autobombo" que considera que ha iniciado la vicepresidenta Díaz ya no sólo en España sino ahora también en el extranjero.



En concreto, cuestiona que la vicepresidenta haya hecho uso de un medio de transporte público para desplazarse al Vaticano cuando la ministra de Trabajo no ostenta competencias que justifiquen esa visita al Pontífice y se remarcó que era una "audiencia privada".



Así las cosas, Cs quiere saber cuáles son las normas que regulan el uso del Falcon, quién tomó la decisión de ponerlo a disposición de Díaz y cuándo ha costado ese viaje de la vicepresidenta para su propia campaña de promoción.