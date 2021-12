México.- El Senado de México no ratifica la ley de consumo lúdico de marihuana por ser "inconstitucional"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Senado de México no ha logrado un acuerdo para una nueva iniciativa de Ley Federal para la Regulación del Cannabis tras calificarla de "inconstitucional", detectar al menos 17 inconsistencias y ser aprobada por la Cámara de Diputados.



Según un análisis de la Cámara Alta, en el dictamen se "infringen derechos y se viola la Constitución", por lo que la ley no ha sido ratificada y se ha suspendido el trámite legislativo. Los consumidores, por tanto, tendrán que atenerse a lo que ha decidido la Suprema Corte de Justicia mexicana hasta que la Cámara de Diputados resuelva la norma.



Entre los errores de la ley, que permite el uso recreativo, industrial, médico, científico y mercantil del cannabis estarían los 28 gramos para uso personal, lo que permitiría la venta de cualquier cantidad, defiende el Senado.



Otro de los puntos que no ha convencido a la Cámara Alta es la designación del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) --que se encarga de prevenir, concienciar y combatir las adicciones-- como órgano rector de la cadena productiva y de consumo.



"Nos preocupa la sustitución del Instituto Mexicano del Cannabis por la Comisión Nacional contra las Adicciones, además de que no se le pueda otorgar facultades de regulación a un órgano que está encargado de combatir las adicciones, porque esto transgrede el derecho al desarrollo de la personalidad y promueve la estigmatización de los usuarios del cannabis", ha defendido la senadora Claudia Ruiz Massieu.



En ese sentido, el CONADIC podría incluso prohibir la adquisición, posesión y consumo de cannabis psicoactivo a mayores de 18 años y menores de 25 como medida de protección de la salud, lo que, según el Senado, incurriría en inconstitucionalidad al violar el derecho a la igualdad y a la no discriminación.



La medida fue votada en el pleno de la Cámara de Diputados con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones. Esta ley de regulación del cannabis legaliza el consumo lúdico de la marihuana y la posesión de hasta 28 gramos de la misma para uso personal, así como permite el cultivo de hasta seis plantas para consumo propio.



El coordinador de Morena, Pablo Gómez Álvarez, defendió la ley en marzo subrayando que se trata de "un primer gran paso para remontar los años de prohibición producto de los prejuicios y dogmatismos reaccionarios que trajeron violencia, persecución y corrupción y llevaron al aplastamiento de una libertad".



La ley, que por el momento va a quedar congelada, permite el consumo con fines recreativos para mayores de 18 años, mientras no afecte a terceras personas, y contempla la posibilidad de establecer asociaciones de cannabis para cultivar y poseer hasta cuatro plantas por socio y un máximo de 50 plantas en total, siempre de forma lúdica.