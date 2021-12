Malasia.- Ascienden a 14 los muertos y a 70.000 los desplazados por las inundaciones en Malasia

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Al menos 14 personas han muerto y casi 70.000 han tenido que abandonar sus hogares por las inundaciones que han golpeado Malasia durante los últimos días y que han sido calificadas por las autoridades como las peores de los últimos cien años.



Las lluvias torrenciales han afectado principalmente a la zona de Selangor, el estado más poblado del país y donde se encuentra la capital, Kuala Lumpur. En Shah Alam varias zonas se encuentran completamente anegadas, por lo que el Ejército ha tenido que distribuir alimentos en botes y trasladar a parte de la población a varios refugios del Gobierno.



Miles de miembros de los servicios de emergencias y el personal militar han tenido que ser movilizados, si bien las voces críticas aseguran que los dispositivos actuales no son suficientes para ayudar a toda la población afectada.



Según datos recabados por el diario 'The New Straits Times', un total de 66.939 personas han sido reubicadas en más de 400 centros en Selangor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Negri Sembilan, Melaka, Perak y Kuala Lumpur.



Miembros de la oposición, sin embargo, han descrito la respuesta del Gobierno como "incompetente". "No se emitió ninguna alerta de forma previa sobre las lluvias", ha indicado una diputada opositora, que ha lamentado la pérdida de vidas humanas.



Las de este fin de semana son ya las peores inundaciones que ha sufrido el país asiático en los últimos cien años. Las riadas han bloqueado carreteras, cortado el suministro de agua potable y paralizado otros transportes.



El primer ministro malasio, Ismail Sabri Yaakob, ha anunciado el despliegue de más de 60.000 policías, militares y bomberos para responder a la emergencia, ya que hay muchos ciudadanos aislados o que no han podido llegar a los refugios habilitados.