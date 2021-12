Lo que necesita saber sobre los kits de pruebas rápidas de covid

(Bloomberg) -- La aparición de la variante ómicron está provocando una lucha por conseguir pruebas de flujo lateral de covid, para tratar de garantizar fiestas navideñas y reuniones familiares seguras. El Reino Unido está lidiando con una escasez de suministros de estas pruebas más rápidas y económicas, conocidas en Estados Unidos como pruebas rápidas, después de que autoridades de salud dijeran la semana pasada que son tan eficaces para detectar la variante ómicron como para la delta, que hasta ahora era la más contagiosa.

En EE.UU., el presidente Joe Biden dijo que entregará 500 millones de pruebas gratuitas de covid-19 a personas en sus hogares a partir del próximo mes y que enviará al Ejército para que brinde ayuda en hospitales sobrepasados ante la nueva ola de virus que enfrenta EE.UU.

¿Cuándo debería hacerse la prueba después de una posible exposición a covid-19?

El mejor momento para realizar la prueba es dos o tres días después de la exposición a alguien que tiene el virus, según Irene Petersen, profesora de epidemiología de University College London. Eso se debe a que el momento en que las personas comienzan a contagiar es variable. Si se sentó junto a alguien que tenía el virus el viernes, debería hacerse una prueba el lunes.

Voy a asistir a una celebración de Navidad. ¿Cuándo debo hacerme la prueba?

Justo antes de salir de su casa, dijo Petersen. No confíe en una prueba negativa de hace dos días, “podría haberse contagiado en ese lapso”.

¿Puedo confiar en el resultado de una prueba de flujo lateral negativa?

No confíe en una prueba realizada unos días después de la exposición, señaló Petersen. Debe continuar haciéndose pruebas hasta aproximadamente una semana después de la exposición al virus.

Su prueba dio positivo. ¿Ahora qué?

Para empezar, lo mejor es confiar en la prueba rápida.

“Es muy probable que tenga covid si su prueba de flujo lateral dio positivo”, indicó Petersen. Según consta, hay menos de un falso positivo por cada 1.000 pruebas de flujo lateral realizadas.

La indicación oficial en el Reino Unido es que después de dar positivo en una prueba rápida, debe realizarse una prueba de PCR y autoaislarse hasta que se confirme el resultado. Si una PCR realizada hasta dos días después de una prueba rápida da positivo, debe comenzar un aislamiento de 10 días. Si se realiza una PCR posterior a eso, independientemente del resultado, igualmente deberá aislarse durante 10 días.

Petersen aconseja a las personas quedarse en casa inmediatamente después de dar positivo en una prueba rápida, especialmente si comienzan a tener síntomas. “Si tiene fiebre o secreción nasal y una prueba de flujo lateral positiva, está contagiado”, dijo.

¿Cuál es la diferencia entre las pruebas rápidas y las PCR?

Una prueba de flujo lateral investiga si una persona tiene proteínas del virus en su cuerpo. Es más probable que la persona tenga un alto nivel de estas proteínas cuando está más contagiosa, por lo que podría ser menos precisa justo después de ser infectada o hacia el final de su enfermedad. También se conoce como prueba rápida porque se puede realizar en casa y entrega resultados en tan solo 15 minutos.

Una prueba de PCR, que identifica el material genético del virus, debe ser verificada e interpretada por un laboratorio. La entrega de resultados puede demorar hasta dos días y es más costosa que la prueba de flujo lateral. Las PCR son más sensibles para detectar el virus, ya que el material genético que puede haber en las muestras se amplifica en el laboratorio. Eso significa que puede detectar la enfermedad antes que la prueba rápida. Una PCR puede detectar el virus desde el segundo día y hasta 16 días después del contagio, según el Instituto Robert Koch.

Con una PCR, una persona puede dar positivo incluso si ya no está contagiada, ya que aún podría tener algo de material genético del virus, dijo Petersen.

Nota Original:

All You Need to Know About Rapid Covid Test Kits (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.