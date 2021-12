LISTA DEPORTES

FÚTBOL

FRANCIA-PANORAMA

LYON — El heptacampeón de la liga francesa Lyon está 22 puntos debajo del líder Paris Saint-Germain de cara a su último partido en la liga antes del descanso navideño el miércoles contra Metz. La llegada del técnico Peter Bosz buscaba restaurar la estabilidad al siete veces campeón de Francia. Pero luego de 17 partidos, el club que domino el fútbol francés antes de la emergencia del Paris Saint-Germain languidece a mediados de la table, afectado además por violencia de los hinchas. 430 palabras. Con foto. ENVIADO.

MILÁN-NUEVO SAN SIRO

MILÁN — El Milan y el Inter de Milán se acercan más a construir su estadio, con el anuncio el martes del diseño del nuevo San Siro. El proyecto “La Catedral” por Populous fue seleccionado sobre el de Manica-Cmr Consortium, conocido como”Los Anillos de Milán”. Por Daniella Matar. 310 palabras. ENVIADO.

INTER-ALLANAMIENTO

MILÁN — El campeón de la Serie A Inter de Milán se convierte en el club más reciente en tener sus oficinas allanadas por la policía financiera de Italia como parte de una investigación sobre contabilidad falsa. Las autoridades allanaron el mes pasado las oficinas de Juventus para colectar información sobre traspasos de jugadores y operaciones de agentes entre el 2019 y este año. Inter dijo que los documentos solicitados del club estaban relacionados con la venta de jugadores en las temporadas 2017-2018 y 2018-2019. 220 palabras. ENVIADO.

MUNDIAL-SUDAMERICA

BUENOS AIRES — CONMEBOL aprueba al estadio “Zorros del Desierto” de Calama, ciudad ubicada en un desierto a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar en el norte de Chile, para que la Roja reciba a la ya clasificada Argentina cuando se reanuden las eliminatorias al mundial 2022 el 27 de enero. Uruguay, con Diego Alonso como nuevo entrenador en reemplazo del despedido Óscar Tabárez, visitará a Paraguay en Asunción en un duelo que definirá la suerte de ambos contrincantes. 320 palabras.

ARSENAL-COPA DE LA LIGA

LONDRES — Arsenal vence 5-1 a Sunderland en Copa de la Liga inglesa. EN PREPARACIÓN.

ATLETISMO

COE-LIGA DE DIAMANTE

SIN PROCEDENCIA — Con el atletismo añadiendo otro evento de las Liga de Diamante en China, el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, habla de los problemas de derechos humanos en el país en una reunión por Zoom sobre el estado del deporte el martes. La Liga de Diamante, una serie anual de competencias de campo y pista, confirmó previamente en el día que realizará una carrera en la ciudad de Shenzhen el 6 de agosto, además de otra una semana antes en Shanghái. Por Pat Graham. 310 palabras. Con foto. ENVIADO.

MOTOR

F1-LATIFI

Grove, Inglaterra — El piloto canadiense de Williams Nicholas Latifi revela que recibió amenazas de muerte luego que su colisión hacia el final del Gran Premio de Abu Dabi causó un final controversial para la última carrera de la temporada. El choque a cinco vueltas de final puso en el circuito el coche de seguridad y ayudó a Max Verstappen a vencer a Lewis Hamilton por el título. 300 palabrS. Con foto. ENVIADO.

BÉISBOL

GRANDES LIGAS-SALARIOS

NUEVA YORK — Major League Baseball payrolls dropped 4% in 2021 compared to the league’s last full season, and the $4.05 billion total was the lowest in a fully completed year since 2015. Falling payrolls have sparked the labor unrest that led to the sport’s first work stoppage in more than a quarter-century this month, when the collective bargaining agreement expired and owners locked out the players Dec. 2. Payrolls are down 4.6% from their record high of just under $4.25 billion in 2017, the first year of the just-expired CBA, according to information sent to clubs by the commissioner’s office and obtained by The Associated Press on Monday. Por Ronald Blum. 450 palabras. En preparación.

BALONCESTO

Partidos en la NBA (Horas del este en EE.UU.):

Detroit vs Nueva York 7:30 pm

Indiana vs. Miami 7:30 pm

Portland vs. Nueva Orleáns 8:00 pm

Minnesota vs. Dallas 8:30 pm

Phoenix vs. Lakers 8:30 pm

NFL

Partidos de la NFL (Horas del este de EE.UU.):

Washington vs Eagles 7:00 pm

Seahawks vs. Rams 10:00 pm

__

Si tienen alguna pregunta sobre los despachos enviados o pedidos de cobertura de alguna noticia, pueden llamar al (212) 621-1645 o escribirnos a deportes@ap.org. Para consultas sobre fotografías favor comunicarse al teléfono (5255) 3300-7640 o al correo electrónico latamphotodesk@ap.org