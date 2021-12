Líbano.- Mikati dice que mantendrá sus "esfuerzos" para resolver la crisis entre informaciones sobre su posible dimisión

Pide que las propuestas para crear un tribunal especial para presidentes y ministros se basen en la Constitución



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Líbano, Nayib Mikati, ha subrayado que continuará con sus esfuerzos para resolver la crisis política en la que se encuentra sumido el país, en medio de las informaciones en medios libaneses sobre su posible dimisión.



La oficina de Mikati ha indicado que el primer ministro "continúa sus misiones y esfuerzos para resolver el asunto del reinicio de las sesiones del Gobierno" y ha recalcado que "cualquier decisión que pueda adoptar está relacionada únicamente con sus convicciones nacionales y personales".



Las informaciones sobre su posible dimisión han sido publicadas tras un encuentro durante la jornada del lunes con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar las tensiones en torno al juez Tarek Bitar, encargado de la investigación sobre las explosiones de agosto de 2020 en el puerto de la capital, Beirut.



El partido-milicia chií Hezbolá y el Movimiento AMAL, que forman parte del Ejecutivo, han amenazado con hacerlo caer si Bitar no es cesado, en medio de un bloqueo a sus investigaciones a través de una batería de demandas por parte de exministros citados a declarar que buscan su recusación.



En este sentido, la oficina de Mikati ha recalcado que el primer ministro rechaza "todo tipo de interferencia en los trabajos del aparato judicial" y ha pedido que las propuestas para la creación de un tribunal especial para presidentes y ministros estén fundamentadas en la Constitución del país.



"Mikati ha trasladado su postura al presidente, Michel Aoun, y al presidente (del Parlamento), Nabih Berri, y no es una postura ambigua en absoluto", ha remachado la oficina del primer ministro, según ha recogido el portal libanés de noticias Naharnet.



Durante los últimos días han circulado informaciones sobre un posible pacto para crear un tribunal especial encargado de juzgar a presidentes y ministros, que quedarían de esta forma apartados del circuito general de justicia en el país, un asunto vinculado a las pesquisas en torno a las explosiones en Beirut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales.



En este sentido, el propio Mikati ha manifestado que está a favor de la creación de esta instancia, siempre y cuando "respete el marco constitucional". "Igual que un militar debe ser juzgado por un tribunal militar, un ministro debe ser juzgado por un tribunal especial", ha argumentado.



El primer ministro ha descartado además convocar una reunión de trabajo del Gobierno sin un acuerdo previo con el objetivo de evitar posibles dimisiones que desestabilicen aún más la situación del Ejecutivo, tal y como ha recogido el diario libanés 'L'Orient le Jour'.



Por su parte, fuentes citadas por la cadena de televisión libanesa MTV han resaltado que Aoun "no intercambiará la investigación sobre (las explosiones en) el puerto por la reactivación de cualquier autoridad constitucional".



Horas antes, esta misma cadena había informado sobre un acuerdo mediado por Hezbolá entre los partidos de Aoun y Berri para el nombramiento de varios altos cargos judiciales que bloquearían los interrogatorios de Bitar a exministros y el ex primer ministro Hasán Diab.



De esta forma, se daría satisfacción a una de las exigencias de Hezbolá y el Movimiento AMAL --liderado por Berri--, mientras que Aoun lograría sacar adelante la aprobación de una apelación ante el Consejo Constitucional contra las enmiendas de la ley electoral, criticadas desde su formación, el Movimiento Patriótico Libre (FPM).



Aoun anunció el 19 de noviembre que no firmará el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas para el 27 de marzo de 2022, fecha fijada en octubre por el Parlamento, antes de agregar que tampoco aceptará que los comicios se celebren el 8 o el 15 de mayo.



Así, mostró su rechazo a que la votación tenga lugar en marzo debido a las condiciones climáticas en ese mes, especialmente en zonas montañosas, y agregó que el proyecto parlamentario podría excluir a grupos de población de las elecciones. Por otra parte, recordó que el mandato del Parlamento expira el 21 de mayo, por lo que "un nuevo Parlamento debe haber sido elegido antes de esa fecha".



Líbano se encuentra sumido en una grave crisis política y económica ahondada por la pandemia de coronavirus y las explosiones en el puerto de la capital, Beirut, lo que ha incrementado además la inestabilidad política y ha profundizado una crisis humanitaria que ha hecho saltar las alarmas internacionales.



El Banco Mundial ha señalado que la crisis es una de las peores en la historia moderna, en medio de las alzas de los productos básicos, los cortes de luz y el aumento del desempleo, que están provocando un aumento de la población en riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza.