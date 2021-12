La sociedad civil peruana lanza ocho alertas rojas sobre el presidente Castillo

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Perú, Pedro Castillo (c), en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 20 dic (EFE).- Hasta ocho alertas rojas tiene el presidente de Perú, Pedro Castillo, por el incumplimiento de varios compromisos democráticos que suscribió durante la campaña electoral, según un informe presentado este lunes por la Plataforma Vigilantes, que componen 13 organizaciones de la sociedad civil.

Las alertas rojas, que significan un riesgo "muy grave" de incumplimiento, se centran en la libertad de prensa, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la idoneidad en la designación de altos funcionarios públicos y el respeto a la meritocracia en los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Sobre algunas de estas áreas, la Fiscalía peruana investiga varias denuncias realizadas en las últimas concernientes a presuntas presiones para ascender irregularmente a militares de su círculo cercano y reuniones con empresarios que luego obtuvieron millonarios contratos del Estado.

Respecto a la libertad de prensa pesa que Castillo no brinde entrevistas desde abril, prácticamente dos meses antes de convertirse en presidente electo, y que en varios discursos públicos haya sugerido la posibilidad de castigar sin publicidad estatal a los medios que considera que desinforman y tergiversan la realidad.

El informe, que evalúa los primeros 120 días del mandato del izquierdista Castillo, también contiene seis alertas naranjas, calificadas como "graves" en torno a consolidar la reforma educativa, acelerar la reapertura de las escuelas, mejorar el gasto de programas sociales y promover la inversión privada y el empleo formal.

"Lamentablemente el reporte no tiene muy buenas noticias", señaló en la presentación del informe Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, una de las organizaciones que componen esta "red de vigilancia ciudadana".

Solo 18 de los 45 indicadores evaluados no presentan alertas, que se irán actualizando en futuros reportes de la Plataforma Vigilantes en función al desempeño del Gobierno de Castillo.

Estos indicadores han sido desarrollados por los integrantes de la plataforma a partir de los doce puntos de la proclama ciudadana suscrita tanto por Castillo como por la derechista Keiko Fujimori durante la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, que midió a ambos candidatos.

"Estos doce compromisos son estándares mínimos para asegurar la democracia y el Estado de Derecho en el país", remarcó Rosa Prieto, la directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca).

Junto a Transparencia y el Cipca, también integran la Plataforma Vigilantes la organización Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional (TI); así como el Consejo de la Prensa Peruana, Perspectiva Constitucional, Foro Educativo, Internacia, Internacia y Open Política.

También el Grupo de prospectiva de políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el Laboratorio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el Instituto Bartolomé de las Casas y el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE).