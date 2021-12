La ingesta prolongada de corticoides sube el riesgo de osteoporosis

ILUSTRACIÓN - En casos de tratamientos prolongados con corticoides puede llegar a ser aconsejable el suministro simultáneo de vitamina D. Foto: Christin Klose/dpa

Tomar cortocoides durante un periodo prolongado de tiempo puede causar osteoporosis. Por eso, la Sociedad Alemana de Reumatología (DGRh) recomienda, a modo preventivo, que este tipo de terapia esté acompañada desde el principio por una dieta rica en calcio y el suministro de vitamina D. Además, se recomienda evaluar la densidad ósea regularmente. El médico tratante también puede evaluar la posibilidad de prescribir medicamentos que eviten la pérdida de masa ósea o que promuevan la capacidad de generarla. La ingesta por un periodo corto no suele traer problemas Los glucocorticoides, llamados usualmente cortisona, se suelen usar en el caso de enfermedades reumáticas, por ejemplo. Sin embargo, de acuerdo con la Sociedad Alemana de Reumatología, si se los toma durante un periodo corto de tiempo por lo general se toleran bien. Incluso cuando se trata de dosis algo más altas. Durante un tratamiento prolongado, es decir de al menos tres meses o más, suelen registrarse efectos secundarios. Una posible consecuencia es la pérdida de densidad ósea, que puede causar osteoporosis. En el 30 a 40 por ciento de los pacientes que son tratados con cortisona durante alrededor de cuatro años y medio se establecieron fracturas antiguas o actuales, de acuerdo con los especialistas. Uno de los problemas es que debido al tratamiento con medicamentos, muchos pacientes no percibieron en su momento estas pequeñas fracturas, según contó el médico experto de la DGRh Jan Leipe. Esto hizo que las pasaran por alto y no las trataran. La consecuencia de ello es un esqueleto más frágil, lo que a su vez hace al paciente más susceptible a nuevas fracturas. La prevención es importante "En los primeros tres a seis meses de terapia con glucocorticoides, la masa ósea se reduce en hasta un 12 por ciento", describe Leipe. Esto indica cuán importante es evitar la osteoporosis cuanto antes. Tras el fin del tratamiento, el riesgo de sufrir fracturas vuelve a bajar, lo que demuestra que está claramente relacionado con la ingesta de cortisona. Por eso, la recomendación de la DGRh es tomar todo lo necesario, pero la menor cantidad posible, en combinación con medidas preventivas que eviten esta pérdida de masa ósea. dpa