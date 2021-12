La alcaldesa de Bogotá da positivo a la covid-19 por segunda vez

Fotografía de archivo en la que se registró a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. EFE/Juanjo Martín

Bogotá, 20 dic (EFE).- La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció este lunes que volvió a dar positivo por covid-19 tras haber contraído la enfermedad en mayo pasado y aseguró que tiene síntomas leves, por lo que trabajará desde casa en los próximos días.

"Este fin de semana tuve algunos síntomas y hoy por precaución me hice un prueba PCR de covid y salí positiva. Acaban de hacerme un chequeo médico y afortunadamente todos mis signos vitales y demás están bien, solo tengo algunos síntomas como de gripa", expresó López en un video publicado en sus redes sociales.

Cuando la funcionaria dio positivo en mayo pasado, un momento en el que el país vivía su mortífero tercer pico, aseguró que tenía síntomas leves y permanecería en reposo por recomendación médica hasta recuperarse.

SÍNTOMAS LEVES

La alcaldesa de la capital colombiana achacó este lunes la levedad de la enfermedad a que está vacunada y pidió a los ciudadanos que no han recibido el suero, que lo hagan.

"Quienes no están vacunados realmente corren un gran riesgo, que puede ser mortal. Y ahora, como lo confirmó el Ministerio, está circulando la variante ómicron en Colombia", añadió López.

Justamente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó hoy los primeros tres casos de la variante ómicron de la covid-19 en Colombia en viajeros que llegaron de Estados Unidos y España, aunque señaló que aún no ha sido "identificada ninguna circulación comunitaria".

Los casos, agregó Ruiz, fueron detectados en las ciudades caribeñas de Cartagena de Indias y Santa Marta y los contagiados son dos colombianos y un estadounidense.

La variante ómicron fue identificada en el país en un momento en que la pandemia se mantiene con cifras bajas si se le compara con el letal tercer pico que sucedió a mediados de año y que llegó a tener más de 32.000 contagios diarios y un récord de 754 fallecidos.

Este lunes fueron informadas 29 muertes y 1.699 infecciones nuevas de covid-19, que elevan a 129.487 las víctimas mortales y a 5.109.022 el total de contagios registrados.

El hallazgo de la ómicron también ocurre cuando el Plan Nacional de Vacunación avanza a buen ritmo y ya han sido aplicadas más de 62,5 millones de dosis.

De ese total, 27.199.605 personas cuentan con su esquema completo de vacunación y 2.677.561 ciudadanos han recibido dosis de refuerzo.