José Antonio Rodríguez responde con una carcajada a la posible reconciliación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco

16-12-2012 José Antonio Rodríguez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 21 (CHANCE)



Fiel a su discreción y firme en su postura de guardar silencio hasta que no se emita la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío' - en la que, supuestamente, desvelará cómo era en realidad la relación que Rocío Jurado tenía con su familia y contará por fin por qué no mantiene relación con ningún miembro del clan - José Antonio Rodríguez prefiere mantenerse al margen de las declaraciones que Ortega Cano y Gloria Camila han hecho en diferentes programas a raíz de la emisión del homenaje que su hija ha hecho a 'La más grande', 'El último viaje de Rocío'.



El marido de Gloria Mohedano calla después de que el torero confesase que el especial en honor a Rocío le había gustado, pero que había echado de menos que se hablase tanto de él como de los dos hijos que tuvo con la cantante, Gloria Camila y José Fernando y, completamente impasible, deja en el aire qué les pareció tanto a él como a la hermana de Rocío Jurado.



Eso sí, José Antonio no ha podido evitar que el subconsciente le tracionase y ha reaccionado entre risas a las preguntas de si ve posible un acercamiento entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores. Dale al play y no te pierdas la sonrisa del marido de Gloria Mohedano, que deja ver que, cuanto menos, ve improbable la reconciliación maternofilial.