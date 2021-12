Hacer deportes en invierno refuerza el sistema inmunológico

ARCHIVO - El frío no debería ser impedimento para practicar deportes al aire libre, una actividad que ayuda a pasar el invierno con fortaleza inmunológica. Foto: Stella Venohr/dpa

El frío y la humedad no deberían apartar a nadie de seguir practicando deportes, ya que es justamente en el invierno, cuando las temperaturas son más bajas y está más oscuro, que moverse puede ayudar a mantenerse sano y atravesar esta estación con energía. "Hacer deportes en invierno es un buen refuerzo para el sistema inmunológico", afirma el especialista en ciencias del deporte alemán Ingo Froböse. "Este se ve estimulado y activado desde el primer segundo de actividad corporal y de esta forma se entrena de modo que nuestra inmunidad se vuelve claramente más fuerte", indica el profesor, que es director del Instituto de Terapia del Movimiento y Prevención y Rehabilitación Orientada al Movimiento de la Escuela Superior de Deportes de Alemania, en Colonia. Los músculos como una calefacción propia Ejercitar no se trata solo de ganar una mayor resistencia corriendo durante varios kilómetros. Entrenar los músculos también puede ser por otra parte una defensa contra el frío en el invierno. El especialista indica que los músculos brindan calor desde adentro, como una especie de "calefacción corporal". Esto explica, entre otras cosas, por qué los hombres suelen pasar menos frío en el invierno que las mujeres. La diferencia radica en que su masa muscular es en promedio entre un 20 y un 30 por ciento superior. Los músculos tienen un segundo efecto bienvenido: queman energía durante todo el día. Esto ayuda, entre otras cosas, a deshacerse de los kilitos indeseados ganados durante las fiestas. Funcionan, en cierto modo, como un "equilibrador natural de calorías", apunta. Nuevos estímulos para el cuerpo y el alma El experto tiene otro consejo interesante: si el clima es tan malo que no permite salir a entrenar al aire libre -porque hay mucho hielo en el suelo, por ejemplo- se puede aprovechar este impedimento para probar con otro deporte. En los días que el clima afuera está imposible, se puede probar con ir a la piscina climatizada a nadar o a jugar al squash, por ejemplo. Froböse señala que esto no solo es bueno para el cuerpo, sino que también alimenta el espíritu. Asegura que practicar nuevos deportes y movimientos hace que los nervios en el cerebro se comuniquen mejor. dpa