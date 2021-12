Fútbol/Primera.- Previa del Granada-Atlético de Madrid

El Atlético busca su faro en la Alhambra



Los del Cholo intentarán atajar la sangría de derrotas contra un Granada en racha y regresar a la 'zona Champions'



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid intentará regresar a la senda del triunfo este miércoles (19:00 horas/Movistar LaLiga) en el Nuevo Los Cármenes contra el Granada, partido aplazado de la novena jornada de LaLiga Santander, para encontrar su 'faro' de juego y resultados que le devuelvan a los puestos de Liga de Campeones.



A pesar de las tres derrotas consecutivas contra Mallorca, el derbi con el Real Madrid y el Sevilla, 'El Cholo' Simeone ha volcado su fe en la plantilla colchonera y en que el delantero uruguayo Luis Suárez, malencarado en su último cambio, recupere la 'pólvora' del pasado curso para atajar la sangría de puntos perdidos en las últimas fechas.



"No voy a salir de la línea en la que creo", proclamó la víspera Simeone, sin apartarse de un ideario que le condujo a sumar dos campeonatos ligeros -junto a una Copa y Supercopa en España, y dos Ligas Europa y dos Supercopas de Europa- en su 'década de oro' en el banquillo de los colchoneros.



Marcos Llorente, con un lesión en el glúteo, se ha unido a las bajas de Antoine Griezmann, Stefan Savic y Vrsaljko por lesión para afrontar a un rival al que se ha enfrentado en 50 ocasiones, con solo 9 derrotas, 10 empates y 31 victorias, la última en la anterior visita al Nuevo Los Cármenes por 1-2, con tantos de Llorente y Correa.



Luis Suárez, el máximo artillero rojilanco, con 7 tantos, será la principal baza del Atlético para mejorar sus números lejos del Wanda Metropolitano (14 puntos en 9 encuentros) y desplazar al Rayo Vallecano, o al Barça si gana al Sevilla este martes, de los puestos de Liga de Campeones.



EL GOL NO TIENE CARNÉ



Bajo el efecto del 'triplete' del veterano Jorge Molina, el jugador con más edad -39 años y 241 días- en lograrlo en LaLiga Santander, en la goleada (4-1) al Mallorca, el Granada pretende darse un respiro y afrontar con más tranquilidad el 2022 con un triunfo que deje atrás su mal arranque liguero.



Con dos victorias, dos empates y una derrota (3-1, ante el Rayo) en el último mes, los de Robert Moreno han enderezado el rumbo para alejarse de los puestos de descenso y ambicionar la zona media-alta de cursos pasados.



El ex seleccionador nacional no podrá contar frente al Atlético con los sancionados Quini, que será reemplazado por Santiago Arias, Maxime Gonalons, y tampoco con el central Neyder Lozano, lesionado. Rubén Rochina y Domingos Duarte serán duda hasta última hora por molestias físicas.



Moreno destaca el nivel del rival, al que no ve tan flojo como apuntan sus postreras derrotas. "Contra el Sevilla y el Mallorca merecieron más", destacó el técnico nazarí, que quiere regalar un triunfo a la hinchada local antes del parón navideño para seguir entrenando con la sonrisa colgada.



FICHA TÉCNICA.



--ALINEACIONES POSIBLES.



GRANADA: Luis Maximiano; Arias, Torrente, Germán Sánchez, Neva; Puertas, Milla, Montoro, Machis; Molina y Luis Suárez.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Felipe, Giménez, Hermoso, Trippier; De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Luis Suárez y Joao Félix.



--ARBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).



--ESTADIO: Nuevo Los Cármenes.



--HORA: 19:00 (Movistar LaLiga).