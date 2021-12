Fútbol.- Marcelino: "Si pudiera, elegiría que Benzema y Vinicius no jugaran porque son decisivos"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, reconoció que sus jugadores le han confesado que "le falta dirigir al equipo ante el Real Madrid en San Mamés", porque vivirá un "partido diferente", al mismo tiempo que reveló que "elegiría a Benzema y Vinicius" como ausencias para el partido, ya que son "decisivos" en la parcela ofensiva.



"Un centro del campo con Casemiro, Kroos y Modricno hay pocos en el mundo. Valverde y Camavinga son buenos jugadores, son más físicos, pero los otros dos son muy buenos. No solo se contrarrestan las contras con jugadores atléticos. Nos toca jugar contra un gran Real Madrid, elegiría que no jugasen Benzema y Vinicius, pero los grandes partidos también quieres jugarlos contra los mejores", explicó Marcelino en la rueda de prensa previa al duelo ante el Real Madrid.



El asturiano elogió el gran momento de forma del delantero francés del Real Madrid. "Benzema es el jugador de más nivel en lo que va de competición, siempre es un riesgo para nosotros", destacó, por lo que pidió "evitar" las participaciones en el juego del '9' y Vinicius Junior.



"LOS FUTBOLISTAS ME DECÍAN QUE ME FALTA DIRIGIR UN PARTIDO ANTE EL REAL MADRID EN SAN MAMÉS CON PÚBLICO"



"Pero pueden definir el partido en cualquier momento. Son futbolistas de mucho nivel en un grandísimo estado de forma, y saben que son importantes u decisivos en la parcela ofensiva", añadió sobre dos futbolistas que considera claves en el contragolpe de los blancos.



Así, ve "posible" que el Real Madrid espere "un poco más atrás" a su equipo. "Ya han corregido el posicionamiento. Tienen muy buen contragolpe, con un Vinicius, acompañado por Benzema, son muy buenos en contraataque. Tenemos que prepararnos para todo", avisó.



"Es un partido diferente, los futbolistas me lo decían, que me falta dirigir un partido ante el Real Madrid en San Mamés (con público). Sabemos que será complicado, pero los hechos demuestran que somos un equipo competitivo. Si tenemos más eficacia que en el Bernabéu tendremos nuestras opciones", analizó.



Marcelino cree que ahora el equipo vive la "situación ideal" para enfrentarse al Real Madrid. "El guion que estimas como muy bueno es ganar. Después de la racha de resultados adversos, ser capaces de levantar el partido ante el Betis y vivir el estado de emociones entre jugadores y públicos me lleva a pensar que es la situación ideal. Vamos a sufrir hasta el último minuto, ojalá tengamos opciones hasta ese último minuto", deseó el asturiano.



"ES UN PARTIDO ATRACTIVO, BONITO E ILUSIONANTE"



El técnico cree que esa última victoria ante los béticos en casa (3-2) supuso un golpe anímico "muy importante". "No se dio por casualidad, el equipo ya había demostrado argumentos suficientes para que sucediera. Resulta una demostración de que son capaces de levantar un resultado en contra y que ese trabajo en el campo les da la posibilidad de ganar. Decir que no es un golpe anímico muy importante seria ocultar al realidad", admitió.



"Nuestra idea no la vamos a cambiar, apretaremos arriba cuando el balón lo tenga Courtois. En momentos de partido tendremos que defender en bloque bajo. Algo tenemos que modificar en casa a nivel de tranquilidad y pausa para no encajar más goles en San Mamés que fuera. Tenemos que convencernos de que el rival te puede dominar. Es muy importante dejar la portería a cero para ganar al Madrid y últimamente en casa estamos encajando", advirtió sobre el partido de mañana.



El Athletic tiene numerosas bajas para enfrentarse al líder, pero Marcelino espera que Yeray, finalmente, pueda jugar de inicio. "Yeray ayer estaba bastante mejor que el domingo. Con Vivian vamos a esperar, mañana no irá convocado", anunció.



"Es lo que nos toca vivir, tenemos que intentar cuidarnos al máximo, pero te puede tocar. Cuando parece que lo teníamos casi olvidado nos vuelve a golpear. Hay que tener prudencia. Es un partido atractivo, bonito, ilusionante, con un San Mamés lleno", apuntó sobre los positivos tanto en el Athletic como en el Real Madrid.



Por otro lado, Marcelino defendió el papel importante que tiene Iñaki Williams en el juego del equipo, más allá de marcar goles. "Hoy Williams no es el mejor del mundo ni antes era un paquete. Es un futbolista que nos da mucho en ataque, puede estar más o menos acertado. Lleva cinco goles... Nos da profundidad, pase, desequilibrio, aumenta los espacios en zonas intermedias... Una serie de virtudes que otros compañeros pueden aprovecharse", insistió.



Finalmente, valoró la posible salida de Morcillo en el mercado invernal. "No me gusta tener futbolistas a disgusto. Deben hacer un análisis desde el club. Si pide salir no seré yo quien le diga que no puede. Si no estoy de acuerdo le diré mis argumentos, pero no voy a prohibirle que no salga. Seré claro con él, saben que me tienen dispuesto al diálogo", concluyó.