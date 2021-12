Fútbol.- Lopetegui: "La expulsión ha llegado cuando mejor estábamos"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, lamentó que la expulsión de Jules Koundé llegase cuando mejor estaban jugando frente al FC Barcelona (1-1), en un partido del que se mostró "orgulloso" por el esfuerzo "titánico" de sus jugadores en un mes de "grandes dificultades" para el cuadro andaluz.



"El empate lo valoro de manera positiva, el equipo ha hecho un grandísimo trabajo ante un gran equipo. El Barça es un grandísimo equipo aunque nos quieran decir que no lo es. Tiene una gran generación, ha encontrado mucho talento en su casa y unida a su idea futbolística pues irá para arriba sí o sí", analizó Lopetegui en rueda de prensa.



"Creo que la expulsión ha llegado cuando mejor estábamos. Estábamos por encima del Barça en la segunda parte, igual que en la primera estábamos por detrás. Tenía la sensación de que el equipo estaba por encima, pero con la expulsión llegó otro escenario y jugamos otro partido extraordinario. Teníamos 13 jugadores de 25 a disposición. Nos han pasado muchísimas cosas y al equipo hay que darle la enhorabuena. El esfuerzo está ahí", señaló el técnico del Sevilla.



Además, Lopetegui destacó las "cosas positivas" más allá de criticar el gol recibido en un córner. "Siempre hay gente que ve la mota de polvo en un cuadro bonito, hemos encajado un gol y no nos gusta encajar goles de estrategia. Araújo va extraordinariamente bien de cabeza y los rivales también son buenos, son un gran equipo", dijo.



Respecto a la salida en el acto final, el técnico de los nervionenses aseguró que llenaban "más campo en la segunda parte". "En la primera nos costó salir. No era un tema de Rafa Mir, era un tema colectivo. No recuerdo ninguna ocasión del Barça y en la segunda, el tiro al palo de Dembélé y es verdad que nos ha dominado, pero mi equipo ha hecho un gran trabajo", incidió.



Preguntado sobre la roja a Koundé afirmó que fue "un mal día" de su central. "Te pasa a ti, me pasa a mí. Una reacción a destiempo, es muy inteligente pero también muy joven, y como joven se equivoca. También aprenderá de esto, ha caído en la trampa del rival y le han expulsado. Ya jugar 11 contra 11 contra el Barça es complicado pues con 10, más difícil", apuntó.



"No creo que la gente sea consciente de las dificultades que hemos tenido este mes. Hemos jugado con una base de 14 futbolistas y ante rivales de nivel. El equipo ha hecho un esfuerzo titánico, la realidad es esa, y quiero dar la enhorabuena a ellos y a los chicos del filial. Estoy contento por los chicos que han tenido la oportunidad de debutar en LaLiga", finalizó.