Excluida del Parlamento danés la exministra condenada por separar a parejas de migrantes

La exministra danesa de Inmigración Inger Støjberg fue inhabilitada de su mandato de diputada, tras su condena a dos meses de cárcel por haber separado ilegalmente a parejas de solicitantes de asilo.

Una amplia mayoría del Parlamento danés, el Folketing, votó por su exclusión inmediata, estimando que su condena a la cárcel era incompatible con su escaño de diputada.

La semana pasada, un tribunal especial declaró culpable a Støjberg, ferviente defensora de propuestas antiinmigración, por haber violado de forma deliberada la ley de responsabilidad ministerial al ordenar la separación de parejas de solicitantes de asilo cuando la mujer era menor de edad, una medida para luchar contra los matrimonios forzados.

Su decisión infringía la Convención Europea de Derechos Humanos, según el tribunal que juzga a ministros por actos cometidos durante su mandato, y que la condenó a una pena de prisión por primera vez en su historia.

En 2016, 23 parejas, la mayoría de las cuales tenían poca diferencia de edad, fueron separadas sin que hubiera un examen individual de los casos, siguiendo instrucciones del ministerio.

La decisión de la ministra fue catalogada como "ilegal" debido a que no se realizaron excepciones y no se pidió al servicio de inmigración que considerara casos individuales.

Tras su exclusión el martes, la exministra declaró que prefería "ser expulsada del Parlamento por haber intentado proteger a chicas jóvenes que a ser expulsada por el pueblo danés" porque miró "hacia otro lado".

"No piensen que no van a volverme a oír", añadió la exministra liberal, que podría dirigirse hacia una formación antiinmigración, aunque no quiso hacer ningún comentario sobre su futuro.

