Estados Unidos.- El Gobierno valora que EE.UU. acepte el informe de la OMC sobre los aranceles a la aceituna negra española

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha valorado la decisión de la administración estadounidense de aplicar el informe final de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que concluye que los aranceles aplicados por Estados Unidos a las importaciones de aceitunas negras de España son contrarios a las normas de este organismo.



Por ello, el Ejecutivo han expresado su confianza en una "rápida" solución del conflicto y una vuelta a la situación comercial anterior a la aplicación de los aranceles.



La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han reunido este martes con representantes de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) para informar al sector sobre los últimos avances en la resolución del conflicto.



En el encuentro han informado de la reunión del Órgano Solucionador de Diferencias (OSD) de la OMC, celebrado ayer, y en el que se abordaron los derechos 'antidumping' y compensatorios sobre las aceitunas negras procedentes de España y en el que Estados Unidos ha aceptado el informe.



El informe final de la OMC concluía que los aranceles aplicados por Estados Unidos a las importaciones de aceitunas negras de España son contrarios a las normas del propio organismo. En particular, el Gobierno destaca que es muy relevante que el informe determine que las ayudas de la Política Agraria Común no pueden ponerse en cuestión, ya que están desvinculadas de la producción.



Ambos ministros han valorado la postura de Estados Unidos, si bien han realizado un llamamiento a la "prudencia", porque ahora se abre un periodo de varias semanas para que la administración estadounidense declare cómo aplicar el informe, así como el plazo en el que prevé hacerlo, que podría extenderse durante meses.



Maroto ha afirmado que la aceptación del panel por parte de EE.UU. es una "buena noticia y un paso fundamental" para alcanzar una solución definitiva que permita que las empresas españolas puedan recuperar el mercado norteamericano, en el cual, el sector agroalimentario español se ha posicionado como "altamente competitivo" en los últimos años.



Planas ha destacado, por su parte, que el dictamen para la aceituna negra española es "muy positivo" y que se está "cada día más cerca de la finalización de un conflicto que ha sido demasiado largo".



A lo largo de este proceso, el Gobierno asegura "no ha escatimado esfuerzos" para defender los intereses de las empresas españolas y conseguir la eliminación de los aranceles.