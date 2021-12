Estado de sitio en Guatemala tras masacre en poblado indígena por conflicto de tierras

RPT sin errata en título ///Santa Catarina Ixtahuacán, Guatemala, 21 Dic 2021 (AFP) - El gobierno de Guatemala impuso este lunes el estado de sitio en dos comunidades indígenas tras una masacre el fin de semana que dejó 13 muertos.Once de las 13 víctimas ultimadas en el marco de un añejo conflicto por tierras fueron en tanto enterradas en Santa Catarina Ixtahuacán, tras un corte de ruta de 10 horas por parte de esa comunidad maya en reclamo de justicia.La medida también fue para reclamar al gobierno que ponga fin al conflicto territorial de más de 100 años entre la mencionada comunidad y la vecina Nahualá, también maya, a la que acusan de la masacre.Antes del sepelio de las 11 víctimas (otras dos ya habían sido enterradas), los manifestantes y familiares velaron a sus muertos en la carretera, donde varios féretros fueron colocados en hilera, en medio de un altar con flores, velas, humo de incienso y fotografías de los 13 niños, mujeres y ancianos asesinados.El gobierno informó el domingo en un comunicado de la captura de tres hombres presuntamente responsables por la matanza.En respuesta, el presidente Alejandro Giammattei anunció el "estado de Sitio (...) en ambos municipios con el fin de instaurar el orden e impedir nuevos incidentes de violencia."En mayo del año pasado, el presidente había tomado una medida similar tras una escalada de violencia entre ambas comunidades. - "Sin palabras" - Este lunes, tras la entrega de los cuerpos en la morgue de la ciudad cercana de Quetzaltenango, se confirmó el deceso de tres menores que eran hermanos. Sus padres también fueron asesinados. Entre los gritos de protesta se escuchaba el llanto desgarrador de varias mujeres vestidas con los coloridos trajes indígenas maya-k'iche', la misma etnia que en la comunidad de Nahualá."No hay palabras para describir lo que siento", dijo a la AFP conteniendo las lágrimas Alonzo Guarchaj, de 30 años, frente al auto fúnebre que lleva el féretro con los restos de su papá, un octogenario pastor evangélico con el mismo nombre."Dejamos todo a la mano de Dios y (que) la venganza sea de él", añadió."¡Ya no, somos hermanos!", gritó un poblador desde un camión donde varios líderes comunitarios tomaron la palabra para urgir a Giammattei a que se comprometa a definir el límite entre los poblados. - Límite, "la solución" - Giammattei afirmó que el ataque "no es producto de un conflicto ancestral de tierras", sino que fue perpetrado por "un grupo ilegal armado y organizado". Prometió asimismo que las fuerzas del orden "perseguirán a los responsables del ataque hasta detenerlos y consignarlos ante la justicia"."El límite territorial municipal, ésa es la solución. Porque solo acuerdos no, señor presidente, tiene que ser el límite territorial de ambos pueblos y así va a existir paz y tranquilidad", pidió Sabino Tambriz (40), concejal de la municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán. Vestido con un saco gris y mascarilla, recordó el "fracaso" del diálogo instalado por el gobierno a mediados del año pasado."Queremos límite territorial. Ya no queremos disparos", señalaba una pancarta sostenida por una niña en la protesta."Responsabilizamos al gobierno por la muerte de niños, mujeres y ancianos (...) masacrados por criminales", se leía en otro cartel. - Emboscada - La noche del sábado, la policía informó del asesinato de 13 personas, la localización de un camión semiquemado y una patrulla con perforaciones de bala en en la aldea Chiquix, en Nahualá. Las víctimas, originarias de Santa Catarina Ixtahuacán, que se dirigían a recolectar maíz, fueron blanco de una emboscada perpetrada por hombres armados.Una de las 13 víctimas fue un policía que custodiaba la faena a raíz de la conflictividad en la zona, dijo el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. La versión fue confirmada por pobladores. "Las familias emboscadas, luego de asesinadas, fueron quemadas dentro del camión donde se conducían, y los niños descuartizados con machete", indicó Rodas en un informe sobre la masacre que los pobladores vinculan al conflicto de límites.Las comunidades indígenas, muchas de las cuales viven en condiciones de pobreza, representan más de 40% de los 17 millones de habitantes de Guatemala.hma/jjr/lbc/dga/yow -------------------------------------------------------------